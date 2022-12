Quando si parla di auto, conviene procedere con l’acquisto o con il noleggio? Ci sono diversi fattori essenziali da valutare, dato che le due pratiche sono completamente differenti.

Auto: conviene l’acquisto o il noleggio?

Ci sono innumerevoli fattori da dover considerare prima di prendere una decisione.

Il fulcro di tutto ciò è il fattore economico e un’eventuale convenienza a lungo termine.

Cambiate l’auto spesso

Se percorrete molti km o, per motivi diversi, avete bisogno di cambiare spesso la vostra auto, allora il noleggio è decisamente più conveniente.

La manutenzione

Acquistare una nuova auto significa dover considerare tutti i costi di manutenzione, per non parlare dell’assicurazione e delle varie polizze per l’assistenza stradale. In caso di noleggio, queste spese sono a carico dell’autonoleggio (tranne in caso di franchigie assicurative).

Ciò significa anche che i costi di riparazione e manutenzione sono a carico dell’azienda, grazie a un canone mensile concordato all’inizio.

Questo canone può anche riguardare la sostituzione degli pneumatici.

Stabilire il chilometraggio

Guidare un’auto acquistata significa poterne fare l’uso che preferite. Di conseguenza non ci sono vincoli per quanto riguarda i km.

Per noleggiare un’auto, invece, dovrete dichiarare più o meno un limite di chilometraggio da non superare.

Il possesso

Acquistare un’auto significa possederla al 100% senza avere alcuna limitazione. Ciò significa che potrete venderla in qualsiasi momento, permutarla e/o accessoriarla come preferite. Con il noleggio ciò non è possibile e l’auto non sarà mai realmente vostra.

Discorso diverso per il leasing, che una volta scaduto il contratto potrete eventualmente decidere di riscattare la vostra auto pagando una maxi rata finale (concordata all’inizio).

Insomma, quando conviene l’acquisto o il noleggio di un’auto? Come vedete, dipende esclusivamente dalle vostre necessità.

