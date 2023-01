Auto: conviene comprare? I fattori da valutare

Conviene comprare un’auto? In quali casi è preferibile noleggiarne una? Ebbene, ci sono diversi fattori da valutare. In base alle varie circostanze, infatti, comprare un’auto potrebbe essere quasi svantaggioso rispetto al noleggio o al leasing.

In questo articolo faremo una breve panoramica di queste sfaccettature, in modo da aiutarvi a prendere una decisione.

Auto: conviene comprare? I principali vantaggi

Non ci sono limiti di chilometraggio

Acquistare un’auto significa possederla integralmente, in ogni sua sfaccettatura. Ciò significa che non dovrete preoccuparvi dei km percorsi (eccezione fatta per un’eventuale vendita che potrebbe svalutare la vostra auto in caso di chilometraggio piuttosto elevato).

Noleggiando un’auto, infatti, dovrete dichiarare un limite da non superare. Una volta raggiunto, dovrete restituire l’auto.

Libertà di azione

Essendo completamente vostra, potrete fare qualsiasi cosa vogliate: accessoriarla, cambiare i cerchi, cambiare autoradio e qualsiasi altra cosa preferiate (purché sia fattibile e a norma). Noleggiando un’auto sarete invece piuttosto vincolati.

Auto: conviene comprare? I principali svantaggi

I costi

Acquistando un’auto dovrete occuparvi di tutti i costi di manutenzione, quindi assicurazione, revisione, bollo e molto altro ancora. Noleggiando un’auto, invece, tutti i costi sono a carico dell’autonoleggio (attraverso un canone mensile concordato).

Tra l’altro, quest’ultimo può includere anche la sostituzione degli pneumatici, quindi può rivelarsi piuttosto vantaggioso.

Spostamenti

Se siete costretti a percorrere molti km a causa del lavoro, potreste preferire il noleggio di un’auto (sebbene in molti casi sia possibile chiedere una detrazione al proprio datore di lavoro).

Insomma, l’acquisto di un’auto vi permette sicuramente di esere più liberi sotto molti punti di vista.

In base al proprio stile di vita, però, potrebbe convenire maggiormente il noleggio. Insomma, è necessario valutare attentamente i diversi fattori.

