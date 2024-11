Un design senza tempo

La Mazda CX-30, crossover lanciata nel 2019, continua a colpire per il suo design elegante e attuale. La linea slanciata e il frontale pulito, con fari affusolati e dettagli raffinati, la rendono un’auto che non passa inosservata. Anche se non ci sono cambiamenti estetici significativi, la vettura mantiene un aspetto moderno e accattivante, perfetto per chi cerca un’auto che unisca stile e funzionalità.

Motore e prestazioni migliorate

Una delle novità più importanti della Mazda CX-30 è il motore. La nuova versione è dotata di un quattro cilindri 2.5 ibrido “leggero”, che sostituisce il precedente 2.0 mild hybrid. Questo motore offre una potenza di 140 CV e una coppia massima di 238 Nm, migliorando le prestazioni rispetto al modello precedente. Sebbene il consumo medio rimanga simile, con 16,7 km/litro, la nuova unità si distingue per una maggiore efficienza in autostrada, dove consuma il 7,1% in meno rispetto al 2.0.

Interni eleganti e tecnologia avanzata

All’interno, la Mazda CX-30 offre un ambiente raffinato e confortevole. Nella versione Takumi, i sedili in pelle nera, riscaldabili e regolabili elettricamente, si abbinano a dettagli in ecopelle marrone, creando un’atmosfera di lusso. Il sistema multimediale, con un display da 10,3 pollici, è facile da usare e include l’assistente vocale Amazon Alexa, che consente di gestire la navigazione e i dispositivi connessi in casa. Nonostante alcune limitazioni grafiche, l’interfaccia è intuitiva e pratica.

Spazio e comfort per tutti

La Mazda CX-30 è progettata per ospitare comodamente fino a quattro persone, con sedili anteriori morbidi e avvolgenti. Tuttavia, il quinto passeggero potrebbe trovare un po’ di disagio, soprattutto a causa del tunnel nel pavimento. Il vano bagagli offre 422 litri di capacità, espandibili a 1.398 litri con i sedili abbattuti, rendendo la CX-30 adatta anche per viaggi più lunghi.

Versioni e prezzi competitivi

La gamma della Mazda CX-30 comprende sei diverse versioni, da Prime Line a Takumi, con prezzi che partono da 27.950 euro per la versione base e arrivano a 35.550 euro per la più accessoriata Takumi. Ogni versione offre un mix di comfort, tecnologia e prestazioni, rendendo la CX-30 una scelta interessante nel segmento delle crossover.