Mazda CX-60: prezzo, interni e dimensioni

Mazda CX-60 è il modello della casa di Hiroshima. L’azienda automobilistica, infatti, si sta affermando nel settore dei Suv con powertrain ibridi plug. Scopriamo prezzo, interni e dimensioni della Mazda CX-60.

Mazda CX-60: interni

La Mazda CX-60 c’è solo ibrida e col cambio automatico a otto marce, nelle varianti “leggera” o ricaricabile. Nonostante la verve e i freni potenti, la Mazda CX-60 predilige le andature tranquille, specie tra le curve: alzando il ritmo, infatti, lo sterzo si fa via via meno preciso e le sospensioni morbide e i 2000 kg tolgono agilità, costringendo l’Esp agli straordinari per contrastare le perdite di grip del retrotreno e tenere l’auto in traiettoria. Il valido sistema di trazione 4×4 e la discreta “luce” a terra danno una certa sicurezza sui terreni dissestati. In retromarcia, però, il lunotto molto inclinato penalizza non poco la visuale. Molto completa, infine, la dotazione di aiuti elettronici alla guida: monitoraggio dell’angolo cieco e il cruise control.

In questa versione, la consolle della Mazda CX-60 ha inserti in legno chiaro, mentre la plancia ha una fascia centrale in tessuto. Molti comandi, inclusi quelli del “clima”, si gestiscono con pratici tasti nella consolle. Dalla grossa manopola tra i sedili anteriori si comandano le funzioni del sistema multimediale. Le indicazioni stradali fornite dal navigatore sono ripetute nell’head-up display. Infine, il cassetto di fronte al sedile del passeggero è rifinito con cura, ma non grande e privo di illuminazione.

Dimensioni

Il Suv è lungo 4,55 metri e largo 1,84 metri. Inoltre, l’abitacolo offre parecchio spazio e una facile accessibilità, grazie all’estesa apertura delle porte.

Accedere al baule della Mazda CX-60 è comodo, grazie alla soglia di carico non troppo alta e all’apertura del portellone ampia e regolare nella forma. Il vano è rifinito con cura, e reclinando il divano non si creano gradini. Pratiche la rete fermacarico e le prese da 12 o 220 volt nelle pareti.

Mazda CX-60: prezzo

Dopo ver visto interni e dimensioni, è giunta l’ora di scoprire i prezzo della Mazda CX-60, che dovrebbe partire da 52.578 euro.

