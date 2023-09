Keanu Reeves è uno degli attori più celebri di Hollywood, famoso per aver interpretato il ruolo di Neo in Matrix e più di recente per la saga di John Wick è anche un grande collezionista di automobili. In questo articolo scopriremo cosa nasconde il suo garage personale.

Le auto di Keanu Reeves, tra Porsche, Volvo e Ferrari

Keanu ha una collezione molto variegata, la più modesta ma in realtà molto apprezzata dagli appassionati è la Volvo 122 che ha una potenza modesta di 84 cavalli per un 1.8 4 cilindri, l’esemplare dell’attore è di colore verde e quando la utilizza attira molto l’attenzione dei fans.

Ha anche vetture molto moderne come una Mercedes GLE un Suv di alta gamma che utilizza per gli spostamenti autostradali. Si tratta di un’auto che ha molta potenza grazie al V8 biturbo di cui è equipaggiata.

Restando in Germania si arriva ad una delle gemme della sua collezione, ovvero una Porsche 993 in colorazione grigio scuro. La 993 è l’ultima Porsche con il tipico ‘Flat-Six’ dotato di raffreddamento ad aria. Le prestazioni non saranno al pari delle moderne sportive ma lo stile è sicuramente superiore.

Reeves è naturalmente un grande appassionato di Ferrari, talmente fan del Cavallino che ne ha acquistate ben tre. La prima è una California T di colore bianco. Un modello che è dotato di V8 bi-turbo da 550 cavalli che permette a questa Roadster-GT-Coupé di viaggiare accarezzando il vento.

La seconda è la 488 GTB ovvero la prima Ferrari moderna dotata di un motore twin-turbo, una vettura che ha fatto da spartiacque tra le Ferrari aspirate e quelle dotate di turbina. Un modello con poco lag che promette velocità davvero elevate.

La terza è la LaFerrari un modello acquistabile da pochissimi fortunati. Una due posti dotata di un poderoso V12 aspirato abbinato ad un motore elettrico per una potenza di 950 cavalli.

Parlando di GT, Reeves non si è fatto scappare la Bentley Continental GT una Gran Turismo che coniuga il lusso di altissima gamma. Un’auto con cui percorrere le lunghe distanza nel massimo del comfort.

L’ultima auto della sua collezione è una delle più costose e rare, si tratta di una Bugatti Veyron ovvero una delle vetture moderne capace di essere stata la regina della velocità ed anche oggi con il passare degli anni la sua top speed di 407 km/h è stata battuta da poche altre auto.

