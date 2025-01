Il panorama delle vendite di auto in Europa

Il mercato automobilistico europeo ha chiuso il 2024 con un trend di vendite sorprendentemente positivo, nonostante le sfide economiche e le fluttuazioni nei vari Stati membri. Secondo i dati forniti dall’associazione ACEA, le immatricolazioni di auto in Europa hanno registrato un incremento del 4,1% a dicembre 2024, con un totale di 1.091.131 unità immatricolate. Questo segna un aumento significativo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, evidenziando una ripresa del settore.

Nel complesso, le immatricolazioni per l’intero anno hanno raggiunto 12.963.614 unità, con un incremento modesto del 0,9% rispetto al 2023. Tuttavia, i dati variano notevolmente tra i diversi paesi europei, con l’Italia che ha visto un calo del 4,9% a dicembre e una diminuzione complessiva dello 0,5% nel 2024.

Analisi dei principali mercati europei

Esaminando i principali mercati, la Germania ha registrato un calo significativo delle immatricolazioni, con una diminuzione del 7,1% a dicembre e un totale di 2.817.331 unità per l’intero anno, segnando una flessione del 1% rispetto al 2023. Al contrario, la Spagna ha mostrato una crescita notevole, con un aumento del 28,8% a dicembre e un incremento complessivo del 7,1% nel 2024.

La Francia ha visto un incremento dell’1,5% a dicembre, ma ha chiuso l’anno con un calo del 3,2%. Il mercato inglese ha mostrato una leggera crescita del 2,6% nel 2024, nonostante una flessione dello 0,2% a dicembre. Questi dati suggeriscono che, mentre alcuni mercati stanno affrontando difficoltà, altri stanno prosperando, contribuendo a un panorama complessivo variegato.

Le nuove tendenze nelle alimentazioni delle auto

Un aspetto interessante da notare è l’evoluzione delle preferenze dei consumatori riguardo alle tipologie di alimentazione. Le immatricolazioni di auto elettriche a batteria hanno subito un calo del 10,2% a dicembre, principalmente a causa delle flessioni in Germania e Francia. Tuttavia, le auto ibride plug-in hanno visto un incremento del 4,9%, con una quota di mercato che si mantiene stabile. Questo riflette una crescente attenzione verso le soluzioni ibride, mentre le auto a benzina e diesel continuano a mostrare segni di declino.

Nel complesso, le immatricolazioni di auto ibride ed elettriche hanno rappresentato il 33,6% del mercato a dicembre, superando le vendite di auto a benzina per il quarto mese consecutivo. Questo cambiamento nelle preferenze dei consumatori è indicativo di una transizione verso veicoli più sostenibili, in linea con le politiche ambientali europee.

Le marche più vendute nel 2024

Infine, analizzando i marchi, Volkswagen si conferma leader di mercato, con tre modelli nella Top 10 delle vendite in Europa. Tuttavia, i modelli del Gruppo Renault dominano le prime posizioni, evidenziando l’importanza di offrire veicoli con un buon rapporto qualità-prezzo. La Dacia, in particolare, si è affermata come la best seller assoluta, segnalando un cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso modelli più accessibili.

In sintesi, il mercato automobilistico europeo nel 2024 ha mostrato segnali di ripresa, con tendenze interessanti nelle vendite e nelle preferenze dei consumatori. Mentre alcuni mercati affrontano difficoltà, altri prosperano, e la transizione verso veicoli più sostenibili continua a guadagnare terreno.