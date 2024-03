Mercedes-amg A45 S limited edition: prezzo e scheda tecnica

La A45S arriva in una versione limitata che la rende ancora più aggressiva a livello estetico.

Mercedes ha già abituato a stupire gli appassionati con le versioni sportive delle vetture del proprio marchio che affidate alle sapienti mani della divisione sportiva AMG sono diventate dei mostri, capaci di prestazioni da urlo, la saga continua con una versione limitata della A45S di cui analizziamo la scheda tecnica ed il prezzo.

Mercedes-Amg A45 S limited edition: scheda tecnica

Dal punto di vista tecnico questa edizione limitata della Mercedes AMG A45S non cambia rispetto a quanto si è già potuto vedere con le versioni di serie infatti il motore resta sempre il 2.0 turbocompresso, capace di erogare una potenza di 421 cavalli che permettono all’auto di scattare da 0 a 100 in soli 3,9 secondi.

La velocità massima che è in grado di raggiungere è di 270 km/h e per la trazione il controllo è affidato alla trazione integrale 4Matic. Questo permette di ripartire la coppia alle ruote posteriori se ce ne fosse la necessità anche se di serie tutte e quattro le ruote permettono di avere un ottimo grip.

Il prezzo per il mercato italiano

In Italia la versione limited edition è già ordinabile al prezzo di 84.030 euro e la consegna è prevista entro fine anno.

Si tratta di un prezzo sicuramente importante ma giustificato dall’equipaggiamento di bordo dato che la verniciatura è unica per quest’auto così come i cerchi forgiati che adotta e già queste chicche hanno di per sé il loro valore.

Sicuramente può far gola a persone appassionate del marchio che sono alla ricerca di un veicolo esclusivo. Se interessano le prestazioni che è in grado di garantire ma si vuole spendere di meno una A45S va benissimo.

Tuttavia è difficile resistere all’esclusività che questo modello garantisce. Cresce la curiosità per sapere quanti esemplari saranno venduti nel nostro paese.