Giunta ormai alla quarta generazione, come molti modelli firmati Mercedes, Classe A si distingue per la sua particolare attitudine tecnologica.

Lo testimonia la sua plancia hi-tech dotata del sistema multimediale MBUX a due schermi uniti da cristallo protettivo, che proprio in questo modello vede il suo debutto.

Questo, tuttavia, non è l’unico dettaglio altamente innovativo di Mercedes Classe A. Essa, infatti, si caratterizza anche per i modernissimi sistemi di assistenza alla guida che, tra le molte funzionalità disponibili, garantiscono a questo modello anche la possibilità di guida semiautonoma.

Ciò significa che, nonostante il guidatore resti sempre il responsabile della vettura, l’abbinamento fra il cruise control adattativo, la frenata di emergenza e le funzioni di controllo dello sterzo, mette l’auto in grado di gestire autonomamente molte situazioni: ad esempio, ha la capacità di correggere da sola la traiettoria nel caso in cui i coefficienti di attrito siano diversi sui due lati, oppure in presenza di forti scariche ventose.

Nonostante l’innovazione la faccia da padrona, la prima cosa che si nota di Classe A è il suo stile unico, conferito da forme imponenti, un’enorme presa d’aria e fari molto sottili a conferire un originale contrasto estetico.

Anche i suoi interni si caratterizzano per l’eleganza, unita a un comfort senza pari.

Oltre ai due schermi che compongono il già citato sistema MBUX di ultima generazione, può essere aggiunto – a scelta – anche l’head-up display che proietta sul parabrezza informazioni utili sul viaggio (come, ad esempio, i limiti di velocità, i cartelli stradali, e il consumo istantaneo di carburante).

Tornando all’innovativo sistema MBUX, è importante ricordare che esso può entrare in funzione attraverso i comandi vocali, che grazie a un avanzato sistema di Learning sono in grado di apprendere nel tempo sempre nuove frasi e parole, rendendo così il suo utilizzo gradualmente sempre più semplice e intuitivo.

Nel caso in cui si decidesse di scegliere la versione Classe A AMG, oltre a una linea che trasmette ancora più potenza grazie alla caratteristica griglia e ai cerchi in lega leggera a 5 doppie razze, saranno sempre gli interni a stupire per la loro attitudine sportiva: i sedili Performance AMG sagomati esaltano infatti il carattere racing del modello e favoriscono una posizione attiva alla guida, garantendo un saldo sostegno laterale. Inoltre, i rivestimenti in materiale ARTICO/microfibra MICROCUT in nero mettono in evidenza il tipico carattere AMG grazie alle doppie cuciture decorative rosse.

