L’armata elettrica è in arrivo da Mercedes-Benz, precisamente con le CLA e GLC. A settembre, Mercedes-Benz presenterà la sua nuova famiglia di modelli compatti. Mentre la nuova Classe A e il suo derivato SUV saranno disponibili in versione elettrica, sarà la prima volta per la CLA. Ma questa dovrebbe essere diversa dalla sua versione a combustione interna.

Mercedes progetta CLA e GLC elettriche per il 2024

La scorsa settimana, Mercedes USA ha presentato ai concessionari i suoi futuri modelli. L’evento, logicamente chiuso al pubblico e ai media, non ha rivelato alcuna foto, ma sono emerse alcune informazioni. Abbiamo appreso che la berlina elettrica Mercedes-Benz CLA sarà più grande della sua controparte a combustione interna, per rivaleggiare con la Tesla Model 3, e più snella. Avrebbe un’autonomia massima di 640 km, senza specificare le dimensioni delle batterie.

Nella categoria superiore, anche la Mercedes GLC avrà una controparte elettrica. Non si tratterebbe di una EQC bis, ma di un SUV derivato dalla CLA elettrica. Si avvicinerebbe quindi leggermente ai 4,70 m, lasciando spazio al SUV EQE (4,86 m).

E in risposta alla scarsa autonomia che penalizzava la EQC di prima generazione (414 km al massimo), questa sostituta vanterà un’autonomia di circa 480 km per carica, nella migliore delle ipotesi. Il design sarà inoltre più aerodinamico rispetto a quello della nuova GLC, disponibile sia con motore a combustione che ibrido plug-in. La Tesla Model Y è senza dubbio nel mirino.

Le due Mercedes CLA e GLC elettriche arriveranno nelle concessionarie nel 2024. È troppo presto per parlare di prezzi e versioni, ma i loro nomi potrebbero abbandonare la nomenclatura EQ. Il marchio tedesco dovrebbe quindi scegliere un’alternativa alle potenziali EQC e EQC SUV.

