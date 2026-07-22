Mercedes CLA L elettrica: vendite deludenti e stop alla produzione in Cina

La Mercedes-Benz CLA L elettrica, progettata specificamente per il mercato cinese, sta vivendo un momento difficile. Nonostante le aspettative iniziali, le vendite sono state ben al di sotto delle previsioni, portando alla sospensione temporanea della produzione nello stabilimento della Beijing Benz Automotive Co. (BBAC).

La berlina a passo lungo, presentata come un simbolo del rilancio elettrico di Mercedes in Cina, ha registrato solo 627 unità vendute nel primo semestre del 2026. Un risultato che ha spinto il costruttore tedesco a rivedere la propria strategia nel Paese del Dragone.

Vendite deludenti e sospensione della produzione

I numeri delle immatricolazioni della CLA L elettrica in Cina raccontano una storia di delusione. A sono state vendute solo 35 unità un numero che è sceso ulteriormente a 21 a febbraio. Un leggero miglioramento si è visto a marzo con 358 vetture immatricolate, ma il trend positivo non si è consolidato.

Ad aprile le vendite sono crollate a 52 unità per poi risalire leggermente a 161 a maggio. A giugno, tuttavia, non sono state registrate nuove immatricolazioni, un segnale preoccupante che ha portato alla sospensione della produzione.

Le caratteristiche tecniche della CLA L

La CLA L elettrica è costruita sulla nuova piattaforma MMA e utilizza un’architettura a 800 volt. Il modello è dotato del nuovo sistema operativo MB.OS e offre funzionalità digitali avanzate, pensate per i clienti cinesi. Con un’autonomia dichiarata di 860 chilometri nel ciclo di omologazione cinese CLTC, la berlina avrebbe dovuto essere un successo.

Rispetto alla versione europea, la CLA L è più lunga di quattro centimetri nel passo, raggiungendo i 2,83 metri. La lunghezza complessiva è di 4,76 metri mentre larghezza e altezza rimangono invariate. Nonostante queste caratteristiche, il modello non è riuscito a conquistare il mercato cinese.

La concorrenza cinese e il calo di interesse per i brand europei

La concorrenza dei marchi locali come BYDXiaomi e Nio sta mettendo in difficoltà i costruttori europei in Cina. Questi brand stanno espandendo rapidamente la propria quota di mercato grazie a tecnologie innovative e prezzi competitivi.

I clienti cinesi, tradizionalmente orientati verso le berline con maggiore spazio per i passeggeri posteriori, stanno preferendo sempre più i modelli locali. Questo calo di interesse per i prodotti del Vecchio Continente ha indebolito la posizione di numerosi brand teutonici, tra cui Mercedes-Benz.

La sospensione della produzione della CLA L elettrica rappresenta un campanello d’allarme per i costruttori premium europei, che devono affrontare una concorrenza sempre più aggressiva nel dinamico mercato cinese dei veicoli elettrici.