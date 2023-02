Finalmente, sono stati svelati nuovi dettagli sugli interni della Mercedes Classe E. Non è più solo la guerra per il comfort, le prestazioni e il prestigio tra BMW, Mercedes e Audi. Ora è anche la battaglia dell’esperienza utente e dei sistemi multimediali di bordo.

Mentre BMW sta preparando l’arrivo del nuovo iDrive 9, Mercedes sta combattendo con l’arrivo di MB.OS, che farà il suo debutto nella nuova Classe E.

La nuova Classe E viene ora parzialmente svelata con immagini ufficiali degli interni. Se pensate che la plancia sia molto simile a quella della EQS e di altre recenti auto elettriche di fascia alta, il paragone finisce qui, perché i componenti tecnologici sono diversi.

MB.OS consentirà una serie di progressi, tra cui l’integrazione di alcuni dati di Google. Il sistema di Mercedes combinerà le proprie informazioni con i valori GPS di Google e la cartografia del gigante americano, in particolare per migliorare i percorsi dei veicoli elettrici e adattarsi all’autonomia residua, a seconda dei terminali presenti nelle vicinanze. Va detto che MB.OS è un sistema particolarmente ottimizzato per la mobilità elettrica.

Anche se la Classe E è al suo debutto, sarà utilizzato sulle auto elettriche delle prossime piattaforme Mercedes.

Mercedes Classe E: interni, tecnologia, materiali

Il ritorno dell’iperschermo

Il grande schermo con possibilità di visualizzazione per i passeggeri sta diventando un marchio di fabbrica Mercedes. Il marchio tedesco farà un ulteriore passo avanti con l’integrazione nativa di alcune applicazioni: “Al lancio della Classe E, le seguenti applicazioni sono disponibili sullo schermo centrale: la piattaforma di intrattenimento ‘TikTok‘, il gioco ‘Angry Birds‘, la soluzione di collaborazione ‘Webex‘ e l’applicazione per ufficio ‘Zoom‘, nonché il browser ‘Vivaldi‘.

Inoltre, il portale di intrattenimento ZYNC offre video in streaming, contenuti on-demand, esperienze interattive, programmi video locali, sport, notizie, giochi e molto altro ancora attraverso un’interfaccia utente sullo schermo centrale e sullo schermo opzionale del passeggero anteriore. In altre parole: MB.OS integra un sistema di applicazioni che possono essere scaricate e acquistate. Si tratta di una nuova fonte di guadagno per il marchio, ispirata a Apple e Play Store.

Un’intelligenza artificiale si occuperà anche di memorizzare le preferenze di comfort e multimediali dei conducenti registrati e di ripristinarle automaticamente. Una Classe E W124 altamente tecnologica, dunque, le cui capacità di bordo saranno svelate a partire da quest’estate, quando la berlina sarà lanciata in Europa.

Ricordiamo che potrebbe abbandonare il V8 delle versioni AMG per un nuovo sei cilindri in linea. Il diesel e l’ibrido plug-in dovrebbero ovviamente far parte del pacchetto per i clienti più tradizionali. E probabilmente per l’ultima volta nella storia della Classe E.

LEGGI ANCHE: