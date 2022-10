Mercedes Classe E Wagon, per la fine del 2022 la sesta generazione potrebbe presentarsi al mondo. Tanta tecnologia e comfort di livello premium.

Mercedes ci ha abituato nel corso della propria storia alla produzione di station wagon basate sulle proprie berline premium. La Classe E ne è uno degli esempi più celebri. La nuova generazione la cui sigla di progetto è S214 sta per diventare realtà dato che è già stata vista su strada come prototipo.

Scopriamola insieme in questo articolo dedicato.

Mercedes Classe E Wagon: le possibili novità

Dato che si tratterà della sorella minore della Classe S e che quasi sicuramente ne riprenderà alcune caratteristiche è lecito aspettarsi uno stile simile.

Fino ad ora si erano visti solamente i prototipi della versione berlina e dalle prime immagini si può intravedere il medesimo stile con l’aggiunta di un retrotreno più lungo tipico da station-wagon.

La prima possibile novità che colpisce riguarda la griglia anteriore che sarà quasi sicuramente più ridotta a livello di dimensioni rispetto al modello attuale come anche i gruppi ottici anteriori. La stessa “cura dimagrante” potrebbe avvenire anche al posteriore.

La sesta generazione di questo modello avrà un look più elegante rispetto alla versione attualmente commercializzata (W213). A livello di tecnologia sarà dotata di due schermi touch, uno per il tachimetro e l’altro per il sistema di infotainment.

Il sistema di infotainment sarà MBUX come per altri modelli del marchio. La scelta del doppio schermo non è una novità dato che è presente sulla Classe S di ultima generazione.

Mercedes Classe E Wagon: a quando il possibile debutto?

Al momento non ci sono ancora notizie su quando la casa di Stoccarda presenterà la vettura. Secondo noi è lecito aspettarsi novità su questo fronte verso la fine del 2022.

Gli indizi forniti dalle prove su strada sembrano far propendere per questa scelta.

Non ci resta che attendere e vedere cosa accadrà.

