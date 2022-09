Mercedes-AMG Classe C 63 S E Performance: farà dimenticare il V8?

La Mercedes Classe C 63 AMG è in piena rivoluzione! Sotto il cofano, il motore V8 è stato sostituito da un quattro cilindri degno della Classe A AMG.

Nel ristretto ambito delle wagon premium ultra-sportive, quello dell’Audi RS4 e della BMW M3, la nuova Mercedes Classe C 63 AMG mette i bastoni tra le ruote. Infatti, ha appena diviso per due il numero di cilindri presenti sotto il cofano.

Dimenticate il 4.0 V8 e sostituitelo con un quattro cilindri in linea da 2 litri.

L’architettura e la cilindrata del motore sono simili a quelle della Mercedes Classe A 45 AMG, ma qui nella Classe C sono rafforzate da un motore elettrico montato sull’asse posteriore. La Classe C 63 AMG entra nell’era delle ibride ad alte prestazioni.

Le sue rivali, la RS4 e la M3, non hanno ancora fatto questo passo.

Sono stati più discreti e sono stati attenti a ridurre le dimensioni dell’auto passo dopo passo. L’attuale generazione dell’Audi RS4 (B9) ha abbandonato il V8 del suo predecessore nel 2017 a favore di un V6 fornito da Porsche. Da due generazioni a questa parte, dopo un passaggio al V8 sulla E92, la BMW M3 è tornata ai suoi fondamenti, nel 2014, con un sei cilindri in linea.

Mercedes-AMG Classe C 63 S E Performance: ibrido plug-in con trazione integrale

AMG entra in una nuova era con la Classe C 63 E Performance, che sostituisce il suo leggendario 4.0 V8 con un motore 2.0 a quattro cilindri – con turbocompressore elettrico – da 476 CV e una coppia di 545 Nm e un motore elettrico da 204 CV e 320 Nm. Questa combinazione produce 680 CV e una coppia combinata di 1.020 Nm. Tuttavia, la Classe C 63 AMG Cru 2022 rimane fedele al sistema di trazione integrale meccanica, pur innovando con la trazione posteriore sterzante, una novità assoluta nel segmento.

La potenza viene trasmessa attraverso il cambio AMG Speedshift MCT a 9 rapporti con frizione a bagno d’olio al posto del convertitore di coppia. Si noti che un secondo riduttore a due velocità è accoppiato alla macchina elettrica. La seconda marcia viene inserita al più tardi a 140 km/h, che corrisponde alla velocità massima del motore elettrico (13.500 giri/min). La scheda tecnica indica una velocità massima limitata elettronicamente di 280 km/h per la berlina (270 km/k per la statione) e un tempo da 0 a 100 km/h di 3,4 secondi.

In quanto ibrida ricaricabile, l’auto non è destinata a coprire la massima distanza possibile con la sua batteria, lasciando questa sfida alla Mercedes-Benz EQXX, che è in grado di percorrere 1.000 km senza ricarica. La batteria della nuova Classe C 63 AMG con tecnologia a 400V e capacità di 6,1 kWh pesa 89 kg e garantisce un’autonomia di 13 km in modalità elettrica. La sua filosofia consiste nel generare e assorbire energia il più rapidamente possibile.

Dati tecnici della Mercedes-AMG Classe C 63 S E Performance