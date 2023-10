La Mercedes Classe E SW nel suo model-year si conferma un riferimento nel segmento abbinando perfettamente eleganza, spaziosità e sportività. In questo articolo andremo nel dettaglio del modello scoprendo i dati di maggior interesse per un ipotetico acquisto.

Mercedes Classe E SW: dimensioni bagagliaio e interni

La nuova Classe E SW nel suo model-year 2023 perde un po’ di capacità di carico frutto della scelta stilistica di abbassare il tetto al fine di slanciarla, un esperimento riuscito alla grande perché l’estetica ne guadagna in sportività pur restando molto elegante.

In termini numerici questo si traduce una perdita di 25 litri passando dai 640 della precedente versione ai 615 di quella odierna. Non molto dato che lo spazio non manca per caricare i bagagli restando comodi.

Gli interni sono un tripudio di tecnologia, iniziando dalla strumentazione digitale in uno schermo digitale da 12,3 pollici. Lo schermo centrale è leggermente più piccolo ma si sviluppa lungo tutta la plancia, sino alla zona del passeggero, quest’ultimo dotato anche di uno schermo personale che può sfruttare per guardare il meglio dell’intrattenimento senza distrarre chi guida.

Il sistema di infotainment resta il classico MBUX che ora ha avuto anche un aggiornamento in termini di icone che diventano più semplici da leggere assomigliando a quelle di uno smartphone.

Il prezzo

La nuova Classe E SW ha un prezzo di partenza di 71.093 euro. Una cifra perfettamente in linea con quello che la macchina offre.

La versione più costosa resta E 300 e Phev nell’allestimento Advanced che costa 79.828 euro. In generale il listino per la SW si dimostra “compresso” con la versione diesel a 72.448 euro.

C’è poca scelta per tutte e tre le motorizzazioni dato che è disponibile un solo modello ciascuno. Forse sarebbe stato meglio aggiungere un ulteriore motore per le termiche per garantire un minimo di scelta per il cliente.