Mercedes CLE, lo stile tedesco delle coupé eleganti resta, in un' unione di intenti riuscita.

Mercedes ha scelto di unificare le due classi simbolo di stile ed eleganza per quanto riguarda lo stile di carrozzerie coupé infatti ora sono disponibili in una sola auto la CLE Coupé protagonista di questo articolo in cui scopriremo le sue novità principali.

Mercedes CLE: interni e dimensioni

Le dimensioni della nuova auto sono anche qui la perfetta unione dei due modelli con i dovuti accorgimenti per renderla il giusto compromesso tra due modelli che fino ad oggi erano distinguibili nelle loro varianti a tetto chiuso.

Di seguito il riepilogo:

Lunghezza : 4 metri e 85

: 4 metri e 85 Larghezza : 1 metro e 86

: 1 metro e 86 Altezza : 1 metro e 43

: 1 metro e 43 Passo: 2 metri e 86

La lettera inziale del modello è maggiormente visibile negli interni dato che sono stati ripresi totalmente quelli della versione berlina della Classe C.

La strumentazione digitale è in uno schermo da 12,3 pollici mentre il sistema di infotainment MBUX aggiornato a livello software al firmware della Classe E è posto in uno schermo verticale da 11,9 pollici.

Cambia anche il modo di salire posteriormente a bordo dato che non vi è più la levetta da premere per portare avanti il sedile ma anzi, è stato adottato un sistema chiamato “easy-entry” che prevede un laccio in pelle Nappa.

Un richiamo all’eleganza della vettura ed al passato delle coupé di un tempo.

Non mancano su tutti gli allestimenti i sedili sportivi con sistema memory, riscaldamento e poggiatesta integrato.

Il prezzo

Il prezzo di partenza per la CLE 220d in allestimento Advanced è di 62.443 euro. La medesima versione a benzina (200 Advanced) parte da 68.001 euro e la CLE 300 parte da 73.911 euro.

Le differenze di prezzo a seconda delle versioni sono evidenti ma non così eccessive, ovviamente cambia oltre all’alimentazione anche la potenza che può erogare il propulsore.