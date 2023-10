Monica Bellucci è una delle più famose attrici e modelle italiane la sua carriera l’ha portata a realizzare pellicole di grande successo e conta moltissimi ammiratori nel mondo che ne apprezzano la sua bellezza e genuinità sia sul set che al di fuori. In questo articolo scopriremo la sua collezione d’auto, quali sono i modelli che lei utilizza maggiormente per spostarsi.

Che auto guida Monica Bellucci

Monica Bellucci è una delle attrici italiane più famose ed apprezzate nel mondo, nel corso della sua carriera ha ottenuto un ottimo riscontro sia dal pubblico che dalla critica per le sue interpretazioni e ciò le ha fatto guadagnare molto, parte di quei guadagni li ha investiti in auto, ecco come si compone il suo garage.

La prima auto che fa la Bellucci utilizza è una Jaguar XJ la berlina top di gamma del giaguaro, la versione dell’attrice è dotata di un motore diesel da 300 cavalli e 700 Nm di coppia che la rende ideale per muoversi in città ed in autostrada.

La seconda auto della sua collezione è la Mercedes Classe S dotata di un motore 3.0 V6 da quasi 500 cavalli abbinato ad una trasmissione automatica a 9 rapporti. Quest’auto è il simbolo del lusso ed infatti viene utilizzata dall’attrice per spostarsi facendola guidare dal proprio autista.

Il garage continua con un’Audi A8 la berlina definitiva di Audi dotata di un motore V6 3.0 di cilindrata che eroga 335 cavalli essendo anche questa una vettura di rappresentanza è facile pensare che la intercambi con la Classe S facendola quindi guidare allo chauffeur.

L’ultima auto del garage di Monica Bellucci è una BMW Serie 7 altra berlina di alta fascia dotata di un cambio automatico e della trazione integrale. Un’auto in grado di coniugare stile e comfort sia di marcia che a bordo.

