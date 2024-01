Mercedes GLC 2023: prezzo, interni e dimensioni

La Mercedes GLC 2023 sembrerebbe perfetta per l'autostrada e la città: in fuoristrada però, ci ha stupito positivamente! Ecco prezzo, interni e dimensioni

La nuova Mercedes GLC 2023 è un burro di SUV perfetto sia per viaggiare in autostrada, quanto per i percorsi urbani e per l’offroad. Gli aggiornamenti, come tutta la gamma Mercedes, puntano a migliorare l’infotainment e ad inserire sotto al cofano le motorizzazioni Plug e Mild Hybrid. Si alza il costo del listino a fronte di un segmento diventato ormai Super Premium; optional, comfort e prestazioni sono aggettivi insostituibili per competere con le concorrenti. L’abbiamo provata nel video ufficiale di Motorimagazine con la power-unit 220 Diesel Mild Hybrid. L’allestimento estetico in test si prestava molto ad essere sporcato, grazie a questo, siamo riusciti a scoprire anche la modalità offroad offerta dalle sospensioni attive e dalla trazione 4Matic Mercedes. Vediamo ora prezzo, interni e dimensioni della Mercedes GLC 2023.

Mercedes GLC 2023: dimensioni

Quando si produce un SUV così venduto e fortunato è difficile stravolgere le linee e rischiare di sconvolgere la clientela. Per questo, anche nuova GLC, rimane completamente basata sulle linee della precedente versione. Con 4,71 metri di lunghezza, quasi 1,9 metri di larghezza ed un’altezza totale dal suolo di 164 cm è difficile chiamarla compatta; le linee arrotondate e sportive la rendono però subito riconoscibile come dinamica e lussuosa.

Le modifiche principali le ritroviamo posteriormente con il gruppo ottico che sfila orizzontale e offre una coda che sembra più grande, davanti invece, la mascherina del radiatore potrà essere configurata con il tipico nuovo pattern a stelle Mercedes. Nella nostra vettura in prova super allestita: spiccano i cerchi AMG decisi a riempire i passaruota e le pedane gommate che la fanno sembrare pronta a tutto.

Interni, comfort e spazio di carico

Immergersi nella nuova GLC è un’esperienza di comfort e lusso a tutto tondo, soprattutto per chi si siede davanti. I passeggeri posteriori non hanno infatti, almeno nella nostra targa in prova, gli stessi comfort di guidatore e primo passeggero. Lo spazio per 5 persone ovviamente non manca, ma ritroviamo pecche abbastanza gravi dietro con la mancanza, per esempio, di prese di ricarica: (nemmeno una, nemmeno una semplice USB).

Selleria, finiture e optional si sprecano nei dettagli e ci fanno sentire come su di un SUV molto più alto di segmento. Si aggiunge la regolazione dei sedili automatica, impostando l’altezza del guidatore, quasi sempre precisa ed affidabile. L’impianto del suono Premium e il tetto panoramico apribile hanno sempre un certo effetto wow se montati su di una Tedesca.

Infotainment Mercedes GLC 2023

Dal nuovo schermo touch centrale, enorme e super veloce, si controlla qualsiasi aspetto della vettura. Il sistema vocale “Hey Mercedes” si è aggiornato migliorando feedback e percezione di aiuto al conducente, non è ancora come Google o Siri, ma può essere una valida alternativa quando non si usa Android Auto ed Apple CarPlay. Il climatizzatore è perfetto e integra ora anche la purificazione attiva dell’aria (utilissima nel traffico e durante le fioriture con molti pollini). Dall’infotainment si gestisce inoltre tutta la parte relativa alla dinamica del veicolo, sospensioni adattive incluse.

Come si guida

L’autostrada è il suo habitat naturale, soprattutto in questa configurazione Diesel Myld Hibrid che ha un serbatoio infinito. Anche a fronte di un peso totale davvero notevole la GLC riesce a regalare medie inferiori ai 6,5 litri per 100 km e a segnare più di 1.000 km di autonomia col pieno. Le quattro ruote sterzanti la rendono molto agile negli ambienti urbani. A 130 km/h i fruscii e il rotolamento vengono filtrati di serie con un’insonorizzazione molto potente. Gioca il suo ruolo anche l’aerodinamica, questa volta con un coefficiente cx record di 0,29, che riduce i suoni esterni e tende a migliorare guida e consumi.

Sotto al cofano batte il 4 cilindri con 197 cavalli e 440 Nm di coppia. Un motore stanco che si ringiovanisce grazie all’impianto a 48 Volt Mild Hybrid. Tutt’altra storia per gli allestimenti di GLC Plug-In Hybrid che possono percorrere anche 100 km in modalità solo elettrica e variano notevolmente spinta e performance. La spinta è notevole ma non vuole impressionare. Rimane infatti sempre docile e pacata, con una predisposizione al comfort anche quando vogliamo aumentare il ritmo tra curve e tornanti. In città useremo tantissimo lo spegnimento anticipato del sistema a 48 Volt che migliora anche le vibrazioni all’accensione del termico rendendo impercettibile il cambio di motorizzazione durante la guida.

Come va in fuoristrada

Con l’impianto di trazione integrale 4Matic e con le sospensioni attive che possiamo forzare in altezza qualsiasi strada sembra essere semplicissima. Si sente nitidamente come l’asse posteriore Multilink lavora in simbiosi con il nuovo anteriore a 4 bracci.

Tutte le mancanze di potenza che si potevano notare su asfalto quando galleggiamo tra buche e terreni dissestati sembrano non esistere più e l’unica motorizzazione che vorremmo avere ora sotto all’acceleratore, è proprio questo Diesel marmoreo e pieno di coppia ai bassi.

Prezzo e listino Mercedes GLC 2023

Dopo dimensioni e interni, è giunta l’ora di scoprire il prezzo della Mercedes GLC 2023. Il prezzo di partenza è di 64.578 euro; per l’allestimento Mild Hybrid benzina da 227 cavalli in configurazione base. L’auto che avete visto nella nostra prova supera facilmente i 75.000 euro, non tanto per la motorizzazione Diesel, di poco superiore al benzina, quanto più per optional e allestimento Premium Plus che cambiano completamente la fascia di clientela di nuova GLC. Consigliatissime per le aziende le power-unit Plug-In Hybrid, sono certamente più costose, ma alleggeriscono e non poco eventuali sgravi fiscali ed eco-incentivi.