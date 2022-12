Mercedes-AMG Classe S 63 E Performance: oltre 800 CV per l’auto

Poche settimane dopo la Classe C, la Mercedes Classe S ha adottato una versione ibrida plug-in AMG, la 63 E Performance. Ecco alcune caratteristiche interessanti.

Mercedes-AMG Classe S 63 E Performance: caratteristiche

Il frontale di questo modello è alimentato da un motore a benzina V8 biturbo da 4,0 litri con 612 CV, montato su supporti attivi.

Nella parte posteriore è montato un blocco elettrico da 140 kW (190 CV). La potenza massima combinata è di 802 CV. La coppia può raggiungere l’impressionante valore di 1430 Nm.

Anche se l’auto pesa più di 2,5 tonnellate, le prestazioni sono quelle attese: da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. La velocità massima standard è di 250 km/h, ma è possibile aumentarla a 290 km/h se si mette la mano in tasca.

Oltre al vantaggio in termini di potenza/prestazioni, l’ibrido plug-in migliora l’impronta di carbonio dell’auto sportiva, ma non punta ai record elettrici. Dispone di una batteria da 13,1 kWh (capacità lorda), più piccola di quella della Classe S plug-in “classica”, e quindi dichiara un’autonomia elettrica molto più ridotta. L’autonomia è di soli 33 km, rispetto agli oltre 100 km della 580 e.

Per garantire che questo pachiderma si comporti in modo sportivo, è dotato di serie di ruote posteriori sterzanti e di sospensioni pneumatiche con compensazione attiva del rollio. L’impianto frenante è adattato, con dischi da 400 mm all’anteriore e 380 mm al posteriore. Ma non dimenticate che questa è una Classe S, la limousine Mercedes. L’auto è ricca di ausili alla guida, con la promessa di una guida autonoma di livello 3 grazie al Lidar.

Dal punto di vista estetico, la Classe S si differenzia dalla semplice versione AMG Line per la griglia a barre verticali, le prese d’aria allargate e il diffusore con quattro terminali di scarico. A bordo, la “vera” AMG riceve finiture speciali (con carbonio), nuovi menu nel sistema multimediale e comandi aggiuntivi sul volante. Attenzione a chi viaggia carico: con l’ibridazione, il volume del bagagliaio è di soli 380 litri!

Il prezzo non è noto, ma immaginiamo che sia molto alto.

