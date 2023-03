La prima iterazione della Mercedes GLC Coupé, conosciuta internamente come C253, è apparsa nel 2016 per poi subire un restyling di metà carriera nella primavera del 2019. Oggi, il marchio con la stella svela una seconda opera che arriverà nelle concessionarie dei mercati dell’Europa occidentale nel luglio 2023.

Mercedes GLC Coupé 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Un look più affilato per la Mercedes GLC Coupé

Questa rivale dell’Audi Q5 Sportback e della BMW X4 non rivoluziona il genere in termini di stile, ma segue piuttosto il suo predecessore. I fari sono ora uniti alla griglia e adottano una firma luminosa caratteristica. Il profilo mantiene la linea curva del tetto, mentre la poppa diventa più fluida grazie all’eliminazione degli anelli cromati sui fari.

La Mercedes-Benz GLC Coupé di seconda generazione è dotata di elementi luminosi più sottili e di una forma complessiva che richiama il registro formale dei modelli elettrici della gamma e persino la nuova identità delle vetture Smart, come dimostra il SUV elettrico #1.

Un festival di pixel

I clienti affezionati che stanno già pensando di cambiare la loro Mercedes GLC Coupé Mk1 con questa Mk2 saranno sedotti dal nuovo layout della plancia. L’architettura è in linea con i tempi – è comune a BMW e Audi sta per adottarla – con l’abbandono del tradizionale quadro strumenti sotto la calotta a favore di un display digitale da 12,3 pollici (31,2 cm) davanti al guidatore.

A questo si aggiunge un touchscreen posizionato verticalmente che occupa l’intera console centrale da 11,9 pollici (30,2 cm). Questa disposizione fluttuante rende il tutto un po’ più leggero, soprattutto perché il trio di bocchette d’aria centrali si è spostato verso il parabrezza. Mercedes ha avuto la buona idea di non spingersi oltre come nella Mercedes EQE e nella Mercedes EQS.

Le dimensioni sono cambiate pochissimo

In termini di dimensioni, la nuova Mercedes GLC Coupé è più lunga di 3,1 cm rispetto all’attuale con una misura di 4,76 m, l’altezza aumenta impercettibilmente di 5 mm e se la larghezza non è cambiata e rimane di 1,89 m, le carreggiate anteriori e posteriori sono aumentate di 6 mm all’anteriore e di 23 mm al posteriore.

Il volume del bagagliaio è stato aumentato di 45 litri in configurazione a cinque posti, per una capacità di 545 litri, e di 90 litri quando gli schienali dei sedili sono abbattuti, per un volume di 1.490 litri. Questi valori si riducono rispettivamente a 390 e 1.335 litri per le varianti plug-in descritte di seguito.

