MG elettrica: nuove informazioni sulla compatta di MG

Questa è la futura novità del costruttore MG, una vettura compatta 100% elettrica che dovrebbe chiamarsi MG 4. E, a quanto ci risulta, è la prima volta che questo modello viene sorpreso su strada.

MG elettrica: linee muscolose, soprattutto nella parte posteriore

Lo sospettavamo già, ma ora è chiaro che la quinta progenie della famiglia MG sarà la più aggressiva del gruppo. A differenza di altri, non sarà anonima. Con un cofano sprofondato a formare una “V”, un grande paraurti anteriore, una grande presa d’aria ed estrattori sgradevoli, il frontale non sarà certo uno spettacolo. Il profilo è più classico, con una silhouette da berlina compatta a due volumi. Va notato che MG ha già specificato che misurerà 4,30 m, 4 cm in più di una Volkswagen ID.3 e 9 cm in più di una Renault Mégane E-Tech 100% Electric.

Accanto a loro, l’auto cinese dovrebbe distinguersi.

Abbiamo detto che il profilo era classico, ad eccezione del posteriore marcato. L’ampia striscia di luce che si estende su entrambi i lati del portellone posteriore formerà uno spoiler, come quello della Toyota Yaris. In generale, la MG 4 ricorda la prima auto a emissioni zero del marchio giapponese, il SUV bZ4X.

Sorpresa recente nella sua forma più semplice

È vero, l’MG 4 sta iniziando a far parlare di sé in questo momento. La prova sta nel fatto che è stata recentemente avvistata in bella vista insieme ad altri modelli MG (quindi non ci si può sbagliare) presso lo stabilimento cinese di Ningde. Una rapida occhiata alle foto spia mostra che il camuffamento del modello catturato in Portogallo è molto leggero e non nasconde molto.

Non resta che scoprire la parte posteriore senza trucco, così come gli interni!