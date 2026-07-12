Scopri il nuovo Ich-x k3 2.0 turbo benzina/gpl 4wd dct: design, tecnologia e sicurezza

Scopri il suv Ich-x k3 2.0 turbo benzina/gpl 4wd dct, un modello che unisce prestazioni elevate, comfort premium e capacità off-road. Con un motore turbo bifuel e una ricca dotazione tecnologica, è pronto ad affrontare ogni percorso con sicurezza e stile.

Nel panorama dei suv premium, la Ich-x k3 2.0 turbo benzina/gpl 4wd dct si distingue per il suo equilibrio tra prestazioni, comfort e sostenibilità. Questo modello, progettato per chi cerca un’auto versatile e tecnologicamente avanzata, rappresenta il top di gamma della famiglia Ich-x.

La Ich-x k3 è dotata di un motore turbo bifuel che combina la potenza della benzina con i vantaggi del GPL, offrendo un’esperienza di guida dinamica e rispettosa dell’ambiente. Con una potenza di 238 CV e una coppia massima di 359 Nm questo suv è pronto a conquistare ogni strada.

Motorizzazione e prestazioni

Il cuore pulsante della Ich-x k3 è il suo motore 2.0 turbo benzina/GPL che garantisce prestazioni elevate e massima versatilità. La trazione integrale 4WD e il cambio automatico DCT a 7 rapporti assicurano un controllo ottimale in ogni condizione di guida, mentre la velocità massima di circa 185 km/h soddisfa le esigenze di chi cerca emozioni forti al volante.

La doppia alimentazione benzina/GPL non solo riduce i costi di gestione, ma offre anche un’autonomia elevata, rendendo la Ich-x k3 la scelta ideale per chi desidera un’auto economica e performante. L’omologazione Euro 6 garantisce inoltre il rispetto delle normative ambientali più stringenti.

Design e tecnologia

Il design della Ich-x k3 è un perfetto mix di eleganza e robustezza. Con i suoi cerchi in lega da 20 e i fari Full LED questo suv cattura immediatamente l’attenzione. Il tetto panoramico e le linee decise completano un’estetica che unisce stile e funzionalità.

All’interno, la tecnologia è protagonista. Il display touchscreen da 15,6 e il quadro strumenti digitale offrono un’esperienza di guida connessa e intuitiva. La compatibilità con Apple CarPlay™ e Android Auto™ la ricarica wireless per smartphone e il sistema audio premium trasformano ogni viaggio in un momento di puro piacere.

Comfort e dotazioni

L’abitacolo della Ich-x k3 è progettato per il massimo comfort. I sedili in pelle riscaldabili e ventilati, insieme al climatizzatore automatico bizona garantiscono un ambiente accogliente in ogni stagione. Il portellone elettrico e il Keyless Entry & Start aggiungono un tocco di praticità, mentre l’illuminazione ambient crea un’atmosfera rilassante.

Spazio e sicurezza

Con una configurazione 5 posti e un ampio vano bagagli la Ich-x k3 è perfetta per la famiglia e le avventure fuori porta. I sedili posteriori abbattibili offrono una grande flessibilità, trasformando il suv in un vero e proprio spazio multifunzionale.

La sicurezza è un altro punto di forza di questo modello. Il Adaptive Cruise Control la frenata automatica d’emergenza il monitoraggio dell’angolo cieco e il sistema di mantenimento della corsia sono solo alcune delle tecnologie avanzate che proteggono i passeggeri in ogni situazione. Le telecamere a 540° e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori rendono ogni manovra semplice e sicura.

La Ich-x k3 2.0 turbo benzina/GPL 4WD DCT è la scelta perfetta per chi cerca un suv che unisce prestazioni, comfort, tecnologia e sicurezza. Contattaci per maggiori informazioni o per prenotare un test drive e scoprire tutte le sue incredibili caratteristiche.