Offerta speciale Citroën Ë-C5 Aircross YOU: leasing a partire da 36.400€

Il nuovo Citroën Ë-C5 Aircross YOU è disponibile con un'offerta leasing esclusiva: 35 canoni da 249€ e un primo canone anticipato di 12.006€. Scopri tutte le caratteristiche e i dettagli della promozione.

Il mercato dei veicoli elettrici continua a evolversi, offrendo sempre più opzioni per chi desidera unire sostenibilità e comfort. Tra le novità più interessanti spicca il Citroën Ë-C5 Aircross YOU un SUV elettrico che combina design accattivante e prestazioni di alto livello. Disponibile fino al 31 luglio 2026 questa offerta rappresenta un’opportunità unica per chi cerca un’auto ecologica senza rinunciare al lusso.

Con un motore elettrico da 210 CV e un’autonomia di 520 km secondo il ciclo WLTP, il Citroën Ë-C5 Aircross YOU è perfetto per viaggi urbani e non solo. Il consumo energetico combinato è di 17,0 kWh/100 km rendendolo una scelta efficiente per chi vuole ridurre l’impatto ambientale senza compromessi.

Dettagli della promozione leasing

L’offerta speciale include un leasing finanziario SimplyDrive Promo con un prezzo promozionale di 36.400€ che comprende 35 canoni mensili da 249€ e un primo canone anticipato di 12.006€. Il valore di riscatto è fissato a 21.719€. Il TAN fisso è del 5,49%, con un TAEG del 7,00%. Questa promozione è valida fino al 31 luglio 2026 e non è cumulabile con altre iniziative in corso.

Il prezzo di listino del Citroën Ë-C5 Aircross YOU è di 38.190€, con uno sconto di 1.290€ che porta il prezzo in promozione a 36.900€. Il leasing finanziario SimplyDrive Promo offre ulteriori vantaggi, rendendo questa offerta ancora più conveniente. Tra i servizi inclusi ci sono la wallbox e il servizio Identicar per 12 mesi.

Caratteristiche tecniche e comfort

Il Citroën Ë-C5 Aircross YOU non è solo un’auto elettrica, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia e comfort. Con una capacità del bagagliaio di 1.668 litri con i sedili abbattuti, offre spazio sufficiente per ogni esigenza. La classe di CO2 è 0, rendendolo una scelta ideale per chi vuole contribuire alla riduzione delle emissioni.

La garanzia speciale offerta da Citroën copre i principali componenti meccanici del veicolo fino a un massimo di 8 anni o 160.000 km, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima. Questa garanzia è valida solo se la manutenzione ordinaria viene effettuata presso la rete Citroën, offrendo un ulteriore livello di sicurezza e tranquillità.

Vantaggi aggiuntivi

Oltre alle prestazioni e alla convenienza del leasing, il Citroën Ë-C5 Aircross YOU offre numerosi vantaggi aggiuntivi. Tra questi, la possibilità di beneficiare di una garanzia speciale sui componenti meccanici, che copre fino a 8 anni o 160.000 km. Questa garanzia è valida solo se la manutenzione ordinaria viene effettuata presso la rete Citroën, garantendo così la massima affidabilità.

Inoltre, il veicolo è dotato di una serie di tecnologie avanzate che migliorano l’esperienza di guida. Tra queste, un sistema di infotainment intuitivo, sistemi di assistenza alla guida e una connettività senza pari. Il Citroën Ë-C5 Aircross YOU è progettato per offrire un’esperienza di guida confortevole e sicura, adattandosi alle esigenze di ogni guidatore.

Non perdere l’occasione di guidare un’auto elettrica di alta gamma con condizioni vantaggiose. Visita il sito Citroën per scoprire tutti i dettagli e approfittare di questa offerta speciale prima che termini il 31 luglio 2026.