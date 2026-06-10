Michele De Pascale e la necessità di una visione energetica unitaria per l’Italia

In un’epoca in cui la transizione energetica è diventata una priorità globale, l’Italia si trova di fronte a una sfida cruciale: come conciliare le esigenze locali con l’obiettivo nazionale di aumentare la produzione di energia rinnovabile? Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagnaha recentemente sollevato un dibattito acceso, criticando apertamente quegli amministratori che rifiutano di installare impianti rinnovabili nei propri territori.

La questione non è solo tecnica, ma anche politica e culturale. De Pascale ha posto una domanda fondamentale: Siamo un Paese unico oppure no? Questa domanda riflette una frattura profonda tra una visione nazionale e un approccio localistico che cambia a seconda delle convenienze.

La frattura energetica tra Nord e Sud Italia

L’Emilia-Romagna ha ambiziosi piani per aumentare la potenza delle rinnovabili da 6 a 10 GW entro il 2030. Tuttavia, De Pascale ha accusato il Governo di ostacolare l’eolico offshore. Allo stesso tempo, ci sono amministratori di centro sinistra, come Alessandra Todde, presidentessa della Sardegnache hanno chiesto la sospensione di 30 progetti dedicati a solare ed eolico.

Questa divergenza solleva interrogativi importanti. Perché alcune regioni, nonostante le condizioni climatiche favorevoli, rifiutano di contribuire al fabbisogno energetico nazionale? De Pascale è uscito dal percorso dell’autonomia differenziata proprio per sottolineare che il valore aggiunto prodotto in Emilia-Romagna è un valore aggiunto italiano, non solo emiliano-romagnolo.

Solidarietà energetica e compensazioni

De Pascale sostiene che le regioni con condizioni climatiche favorevoli per l’installazione di impianti rinnovabili non possono limitarsi a guardare solo al loro fabbisogno regionale. Se un pannello in Sicilia produce molto più che in Pianura Padana, quel rendimento è un valore nazionale, non locale.

Tuttavia, è giusto che chi ospita infrastrutture strategiche riceva compensazioni adeguate. Quando De Pascale ha autorizzato il rigassificatore a Ravenna, la città ha ottenuto 20 milioni di euro tra compensazioni e mitigazioni. Questo equilibrio tra sviluppo energetico e tutela del paesaggio è essenziale per garantire una transizione giusta e sostenibile.

La crisi climatica e le sue conseguenze

La crisi climatica colpisce tutto il Paese, ma le sue conseguenze variano da regione a regione. In Emilia-Romagna, la Regione ha speso centinaia di milioni di euro per i frutteti protetti, mentre in Campania il pomodoro estivo soffre temperature insostenibili già a giugno. In Sicilia e Sardegna, invece, si moltiplicano gli investimenti sull’avocado e altre coltivazioni tropicali.

Queste differenze evidenziano la necessità di una politica nazionale coordinata sull’energia. Ognuno per conto suo non è più sostenibile. È tempo di adottare una visione unitaria che tenga conto delle specificità locali, ma che guardi anche al bene comune.