Mini Cooper Paceman: 100% elettrica dal 2024

La Mini Cooper Paceman sarà uno dei prossimi veicoli elettrici del marchio. Come molti produttori, Mini si è prefissata la scadenza del 2030 per diventare un marchio 100% elettrico. L’azienda britannica inizierà quindi presto a fare la transizione per raggiungere i suoi obiettivi.

Dopo la nuova generazione della Mini Hatch Electric, la Paceman completerà la gamma del marchio. Come il modello che già conosciamo, sarà presentato come l’alta traduzione su ruote della Mini. Tuttavia, potrebbe abbandonare il suo esotico stile di carrozzeria a tre porte.

Un’autonomia di 400 km per la Mini Cooper Paceman?

La Mini Paceman dovrebbe essere lunga poco più di 4,30 metri e sarà nello stesso segmento della Peugeot e-2008.

Meccanicamente, la Mini Paceman potrebbe usare i motori Gen5 della BMW. Questi sono basati sulla tecnologia del rotore avvolto e hanno il vantaggio di non utilizzare le terre rare. I livelli di potenza non sono ancora noti, ma potrebbero essere alimentati da una batteria da 60 kWh, dando un’autonomia di 400 km. L’uscita del modello è prevista per il 2024.

Nuova Mini elettrica: avvistata in Cina

Il recente restyling della Mini sta vivendo le sue ultime ore prima di passare il testimone a un nuovo modello fresco che porterà il marchio al 100% entro il 2030. E questa prossima city car, che sarà logicamente declinata in versione SE, sarà prodotta in Cina, da dove provengono le prime immagini. La prossima Mini Cooper SE non dovrebbe differire molto dal modello di pre-produzione, che è stato visto in anticipo.

In effetti è troppo presto, perché la nuova generazione non sarà lanciata fino al 2023. Sarà basata sulla piattaforma FAAR del BMW Group e sarà prodotta nello stabilimento di Zhangjiagang in Cina, in una joint venture con il Great Wall Group.