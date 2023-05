La Mini Cooper SE Cabriolet è una delle prime auto che vi permette di godervi i grandi spazi aperti in silenzio. Sono passati più di dieci anni dal lancio della Tesla Roadster, una delle prime auto elettriche dell’era moderna. Inaspettatamente, l’auto sportiva voleva dimostrare al mondo che la tecnologia elettrica non era incompatibile con il piacere dell’automobile. La Roadster è riuscita in questa missione, nonostante le sue vendite siano state relativamente timide.

In un momento in cui le case automobilistiche sono più interessate a sviluppare vetture più pragmatiche, l’auto elettrica e i suoi piaceri stanno tornando in auge. Alcune auto sportive stanno superando i limiti e le supercar elettriche stanno ridefinendo il segmento in termini di prestazioni elevate.

Nel segmento delle cabrio, Tesla promette una seconda generazione di Roadster superlativa, mentre MG torna alle vecchie abitudini con la presentazione della Cyberster. Nell’attesa che questi annunci si concretizzino, Mini farà la sua mossa con la Cooper SE Cabriolet, che ora è una realtà.

Mini Cooper SE Cabriolet: qual è la differenza di consumo di carburante con e senza capote?

Sebbene la cabriolet elettrica abbia molte qualità, deve fare i conti con i vincoli aerodinamici. Gli ingegneri sono costantemente alla ricerca delle migliori prestazioni aerodinamiche per ottimizzare l’autonomia: forme della carrozzeria, appendici aerodinamiche attive, fondi piatti, design delle ruote, ecc.

Logicamente, questo è difficile da ottenere con una cabriolet. Con la capote ripiegata, i flussi d’aria vengono perturbati dietro il parabrezza. La turbolenza aumenta la resistenza aerodinamica e quindi il consumo di carburante. Guidare con la capote abbassata avrà quindi un effetto sul consumo di carburante e, di conseguenza, sull’autonomia. Ma in che misura esattamente?

Quanto è più efficiente in termini di consumi la capote aperta?

Con una velocità fissa di 80 km/h (senza accelerare o rallentare), la Mini Cooper SE Cabriolet raggiunge un consumo medio di 10,9 kWh/100 km con la capote alzata. Con la batteria da 28,9 kWh, ciò si traduce in un’autonomia di 265 km. Anche se il valore assoluto non è l’oggetto di questo confronto, vale la pena notare le eccellenti prestazioni della cabriolet in queste precise condizioni!

Con la capote completamente riposta sul bagagliaio posteriore (operazione che può essere effettuata fino a 30 km/h), i finestrini aperti e il parabrezza abbassato per forzare il problema, si registra una media di 11,8 kWh/100 km, per un’autonomia teorica di 245 km con una carica completa.

LEGGI ANCHE: