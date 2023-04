Mitsubishi concept XCF farà il suo debutto in Vietnam. Scopriamo alcune delle sue caratteristiche principali nel dettaglio.

Mitsubishi concept XCF farà il suo debutto in Vietnam. Inizialmente, il prodotto sarà distribuito nei mercati del Sud-Est asiatico, ma Mitsubishi dichiara di voler espandere la propria presenza a livello globale.

Questo è doppiamente interessante, perché ci dà un’idea della direzione stilistica del marchio per i prossimi anni, oltre a darci un’idea di dove potrebbe inserirsi nell’attuale line-up qui.

Mitsubishi XFC concept: caratteristiche, design, informazioni

Per quanto riguarda le linee dell’XFC, esse si distinguono per essere più snelle rispetto a quelle che siamo abituati a vedere con gli altri modelli, soprattutto nella parte anteriore. La firma è la stessa, ma le sue caratteristiche sono meglio integrate nell’insieme. Anche la presenza di luci è unica e, nella parte posteriore, i parafanghi svasati conferiscono al piccolo SUV un aspetto muscoloso. Il portellone posteriore è caratterizzato da splendide luci, vistosi terminali di scarico e linee che non passano inosservate.

Chiaramente, il modello è un concept a sé stante, ma alcuni elementi stilistici non sono lontani dalla produzione. A bordo è un po’ più concept che realtà, ma se questo è il tipo di presentazione che Mitsubishi vuole fare, un maggior numero di acquirenti sarà interessato ai prodotti del marchio; il cofano è spettacolare e la plancia è molto ben disegnata.

L’altezza da terra è elevata e potrebbe essere accompagnata da interessanti capacità fuoristradistiche, soprattutto perché Mitsubishi offre un sistema di trazione integrale estremamente competente. Il menu prevede quattro modalità di guida, tra cui alcune pensate per lo sterrato e il fango.

La versione di serie della XFC arriverà nel 2023 e Mitsubishi afferma che è prevista una variante elettrica.

Seguiremo sicuramente con attenzione lo sviluppo di questo veicolo, che potrebbe essere una boccata d’aria fresca per l’azienda da questo lato del mondo, soprattutto perché riceverà un grande impulso con l’imminente arrivo della versione ibrida plug-in (PHEV) del suo SUV di punta Outlander.

