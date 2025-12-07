MobED di Hyundai: Scopri il Futuro della Logistica Automatizzata

Nel contesto del Salone internazionale della robotica di Tokyo, tenutosi il 3 dicembre 2025, Hyundai ha presentato il suo ultimo capolavoro tecnologico: il MobED. Questo robot, concepito per la mobilità automatizzata, si distingue per il suo design innovativo e le sue capacità avanzate, promettendo di cambiare radicalmente il modo in cui si interagisce con i veicoli autonomi.

Un design innovativo per la mobilità

Il MobED, acronimo di Mobile Eccentric Droid, ha fatto la sua prima apparizione come concept al CES 2025, ma ora è pronto per il mercato. Caratterizzato da quattro ruote indipendenti e robuste, il robot si muove in modo fluido e versatile, simile a un cingolato avanzato. La sua struttura è il risultato del lavoro del laboratorio di robotica del gruppo coreano, che ha puntato su una piattaforma non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole.

Funzionalità avanzate

Le caratteristiche tecniche del MobED sono notevoli. Grazie a un meccanismo eccentrico delle sospensioni, ogni ruota è in grado di modificare la propria altezza e inclinazione. Questo consente alla piattaforma di adattarsi a una vasta gamma di superfici. Il robot può così attraversare terreni irregolari come se camminasse su un pavimento perfettamente liscio, salire rampe ripide senza compromettere la stabilità e navigare in spazi angusti con facilità.

Intelligenza artificiale e autonomia

Il MobED non è soltanto un robot robusto, ma anche altamente intelligente. Utilizza tecnologie come LiDAR e telecamere per la navigazione in tempo reale. La sua intelligenza artificiale gli permette di riconoscere oggetti, prevedere movimenti e ottimizzare i percorsi, evitando ostacoli in modo autonomo, inclusi animali che potrebbero trovarsi sul marciapiede.

Interfaccia user-friendly

La gestione del MobED è semplificata grazie a un display touchscreen che presenta un’interfaccia tridimensionale. Dopo la programmazione iniziale, il robot è in grado di mappare l’ambiente circostante, definire la destinazione e procedere autonomamente, senza ulteriori interventi umani. Questa caratteristica lo rende adatto a molteplici applicazioni, dalla logistica al supporto in contesti lavorativi.

Versatilità e applicazioni pratiche

Il MobED è concepito come una piattaforma modulare, capace di adattarsi a diverse necessità. Con dimensioni di 115 x 75 cm e una capacità di carico compresa tra i 47 e i 57 kg, risulta utile per molteplici scopi, come consegne di merci, supporto in set video, trasporto di attrezzature e persino come caddy nei campi da golf. Gli accessori e i moduli possono essere facilmente fissati grazie a guide universali, conferendo al robot un elevato grado di personalizzazione.

Due modelli per diverse esigenze

Hyundai offre il MobED in due versioni: il modello Pro, dotato di sensoristica avanzata e progettato per usi professionali, e il modello Basic, ideale per ricerche e sviluppi. Il MobED Pro pesa 88 kg e ha un’altezza di 65 cm, mentre il modello Basic è più leggero, con un peso di 78 kg e un’altezza di 43 cm. Entrambi i modelli sono progettati per ottimizzare le prestazioni in diversi contesti.

Il futuro della mobilità automatizzata

La produzione in serie del MobED inizierà nella prima metà del 2026, rappresentando un passo significativo verso l’adozione della mobilità autonoma in vari settori. Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici, gli interessati possono visitare il sito ufficiale del laboratorio di robotica Hyundai.