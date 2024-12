Un evento di grande prestigio

Il Monza Rally Show 2024, in programma questo fine settimana, si preannuncia come uno degli eventi più attesi nel panorama automobilistico. Con un parterre di piloti di altissimo livello, la competizione non solo celebra il mondo del rally, ma offre anche spettacolo e adrenalina a tutti gli appassionati. Durante i tre giorni di manifestazione, i protagonisti del WRC 2024 si sfideranno in esibizioni mozzafiato, culminando nel Masters’ Show di domenica, dove i migliori si contenderanno la vittoria.

Campioni in gara

Tra i favoriti della competizione spiccano tre nomi di spicco: Andrea Crugnola, quattro volte vincitore del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR), Sami Pajari, neo campione del WRC2, e Hayden Paddon, dominatore del Campionato Europeo Rally (ERC) negli ultimi due anni. Questi piloti si presenteranno al via con le loro vetture di punta: la Citroen C3, la Toyota Yaris GR e la Hyundai i20 N, pronte a sfidarsi su un tracciato che promette di essere impegnativo e spettacolare.

Altri nomi illustri

Il Monza Rally Show non è solo una competizione di rally, ma un evento che attrae anche nomi noti di altre discipline sportive. Quest’anno, tra i partecipanti, troviamo Vincenzo Nibali, ex ciclista e vincitore di prestigiosi tour, che si cimenterà con una Toyota Yaris GR R1 T4x4. Non mancherà Tony Cairoli, ex campione di motocross, al volante di una Skoda Fabia RS. Inoltre, saranno presenti anche Kevin Gilardoni e Marco Butti, noti nel mondo delle corse GT, e Piero Longhi, che questa volta vestirà i panni di navigatore per Stefano Ruoppolo.

Dettagli della competizione

Il Monza Rally Show 2024 prevede un totale di 9 prove speciali per un totale di 154,20 km cronometrati. I primi tre classificati assoluti, insieme ai 9 piloti con i migliori tempi nelle prove Autodromo 1 e Autodromo 2, parteciperanno al Masters’ Show di domenica, dove si sfideranno con i big del WRC. I biglietti per assistere a questo evento imperdibile sono disponibili su <a href=" sul sito di Ticketone e nei punti vendita fisici di tutta Italia.