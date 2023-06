Moto GP Olanda, Bagnaia supera Bezzecchi e vince ad Assen. Penalizzato Binder

Si è concluso con un finale al cardiopalma il Gran Premio d’Olanda valido per il mondiale di Moto GP. Questo weekend è stato segnato dall’ottima prestazione di Marco Bezzecchi che è partito in pole. Alla fine il pilota del team Mooney VR46, ha dovuto lasciare il passo a Pecco Bagnaia con il quale è stato protagonista di un emozionante testa a testa. Nuovo trionfo per Bagnaia che fatica a mollare il primo posto della classifica.

Moto GP Assen, la classifica finale

Di seguito vediamo quali sono i primi dieci piazzamenti:

Francesco BAGNAIA 40:37.640 Marco BEZZECCHI +1.223 Aleix ESPARGARO +1.925 Brad BINDER +1.528 Jorge MARTIN +1.934 Alex MARQUEZ +12.437 Luca MARINI +14.174 Takaaki NAKAGAMI +14.616 Franco MORBIDELLI +29.335 Augusto FERNANDEZ +33.736 Penalizzazione per Binder

Binder che aveva tagliato il traguardo per terzo è stato penalizzato per “track limits” all’ultimo giro. Ciò è difatti costato il podio al pilota sudafricano. In virtù di questa penalizzazione è Aleix Espargaró ad aver guadagnato il terzo piazzamento. Da segnalare la clamorosa caduta a inizio gara di Maverick Vinales che è scivolato dopo aver segnato un ottimo tempo sulla pista. Non ci sono state per fortuna conseguenze.