MotoGp, Gran Premio di Australia: quando e dove vederlo

La prossima gara di MotoGp sarà il Gran Premio di Australia 2022. Siamo al terzultimo appuntamento del Motomondiale e stavolta si correrà in Oceania. La gara inizierà il 16 ottobre 2022 sul Circuito di Philippe Island, nei pressi dell’omonima isola Philippe Island.

MotoGp, domenica 16 ottobre 2022 si correrà il Gran Premio di Australia: dove eravamo rimasti

Il Gran Premio di Thailandia ha regalato emozioni, prime volte e rimonte. Il podio ha visto, come quasi di consuetudine, molta Italia. Le due ducati di Miller e Bagnaia conquistano il secondo e il terzo gradino del podio. Il primo posto è stato occupato da Oliveria, con la sua Ktm. Per lui è stata la prima volta.

Ora ogni gara del mondiale è decisiva e, Francesco “Pecco” Bagnaia è a soli due punti dal campione in carica Fabio Quartararo. Insegue il titolo anche Aleix Espargaró, che è a venti punti da Quartararo.

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio di Australia accenderà i motori a partire da sabato 15 ottobre 2022 e terminerà domenica 16 ottobre 2022.

Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Sabato 15 ottobre 2022

Ore 00.00: prove libere 3 Moto3

Ore 00.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 1.50: prove libere 3 Moto2

Ore 3.30: qualifiche Moto3

Ore 4.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 5.10: qualifiche MotoGP

Ore 6.10: qualifiche Moto2

Ore 7.00: Paddock Live Show

Ore 7.30: Talent Time

Ore 8.00: conferenza stampa qualifiche

Domenica 16 ottobre 2022

Ore 00.00: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 1.30: Paddock Live

Ore 2.00: gara Moto3

Ore 3.00: Paddock Live

Ore 3.20: gara Moto2

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: Grid

Ore 5.00: gara MotoGP

Ore 6.00: Zona Rossa

Ore 7.00: Race Anatomy MotoGP

Dove vedere il Gran Premio di Australia

Il terzultimo appuntamento del mondiale delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201).

In streaming, invece, il Gran Premio di Australia si potrà vedere su NOW Tv e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. Le qualifiche e le gara di Moto3, Moto2 e MotoGP saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8.