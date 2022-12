Inevitabilmente, non si potrà fare a meno di confrontare lo stile di questa Munra Mk1 con quello dell’americano Bollinger B1. Sgombriamo subito il campo: è normale. Ross Compton, che ha creato il B1, ora lavora per Munro… I due veicoli condividono la stessa filosofia: creare un 4×4 semplice, con ottime capacità di attraversamento ed energia elettrica.

A questo si aggiunge un obiettivo di prezzo “ragionevole” con un annuncio di 59.995 sterline (58.000 euro). Anche l’approccio tecnico è diverso, non solo per il Bollinger, ma per la maggior parte dei 4×4 elettrici. Munro non punta su motori elettrici multipli, come l’imminente Mercedes EQG. Non c’è bisogno di fare un’inversione di marcia sul posto, la Mk1 preferisce affidarsi a cose già note.

Conserva un’architettura classica.

C’è un motore anteriore, un transfer case e una trasmissione meccanica della potenza alle quattro ruote. Il transfer case è a due velocità, per continuare a offrire la tradizionale “gamma corta” per la guida in campagna. Inoltre, è possibile optare per il blocco dell’asse anteriore o posteriore.

Munro Mk1: caratteristiche e motori del 4×4

Motore a flusso assiale

Un motore singolo, sì, ma con flusso assiale. A seconda della versione, sviluppa 220 o 280 kW ed eroga una coppia di 700 Nm.

Questo motore pesa solo 40 kg. Detto questo, la riduzione del peso non è l’obiettivo finale con un veicolo che pesa complessivamente 2.500 kg. Le batterie, alloggiate nel telaio della scala, sono separate in tre diversi pacchetti. Un modulo è posizionato tra i binari, gli altri due all’esterno dei binari.

Saranno offerte versioni da 61 o 81 kWh (solo la 81 kWh con motore da 280 kW). L’autonomia prevista è di 306 km sul modello con la batteria più grande, con una carica in corrente alternata di 7 o 22 kW e una carica rapida di potenza non specificata.

Il tempo da 0 a 100 km/h è di 4,9 secondi, che non è male considerando la vettura. Tuttavia, la Munro Mk1 non batterà alcun record di velocità, in quanto è limitata a 130 km/h.

Non importa, il suo terreno non è chiaramente l’autostrada. Compatta con i suoi 4590 mm, si estende tuttavia su un passo di 3300 mm. Questo, insieme all’altezza da terra di 480 mm, gli conferisce ottimi angoli di avvicinamento e di partenza: 84 e 51 gradi. La profondità di guado, non più dettata dall’altezza della presa d’aria del motore, raggiunge gli 800 mm.

All’interno regna la semplicità, con molti tasti grandi. Esistono però degli schermi, che oggi sono più facili da reperire e più economici di un gruppo di aghi. la Munro Mk1 ha due caricabatterie a induzione e due prese a 240V.

Un prodotto scozzese

La Munro è orgoglioso di essere scozzese. Il termine Munro si riferisce a qualsiasi montagna della regione che superi i 3.000 piedi (910 m). La produzione inizierà a mano nel 2023, con 50 unità previste. Nel 2024, la fabbrica raggiungerà le 2500 unità all’anno. Ciò è ragionevole, poiché si prevede che la capacità massima non sarà raggiunta prima del 2027.

L’azienda diventerà così il primo produttore “ad alto volume” in Scozia dal 1981 e dalla chiusura dello stabilimento Peugeot-Talbot di Linwood. La produzione in Scozia è ripresa su piccola scala nel 2015 con i Raptor, che rimangono ancora più piccoli. Senza dubbio vedremo altri modelli in futuro, ad esempio su telai corti o su pick-up.

