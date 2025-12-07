Napoli punta a diventare la capitale degli eventi internazionali di motorsport

Napoli si sta preparando a vivere un’esperienza unica con il Napoli Racing Show, un evento che trasforma il lungomare in un vibrante autodromo. Fino all’8 dicembre, la città ospiterà 150 piloti, pronti a sfidarsi in diverse categorie di gare. Questa manifestazione non è solo un’opportunità per gli appassionati di motori, ma rappresenta anche un passo significativo verso l’ambizione di riportare a Napoli eventi di alta caratura come la Formula E e la Formula 1.

Un evento di grandissimo richiamo

Il presidente del Napoli Racing Show, Enzo Rivellini, ha sottolineato l’importanza di questo evento, definendolo una dimostrazione che Napoli è la vera capitale del Mediterraneo. Rivellini ha anche menzionato la presenza di un parterre d’eccezione, con figure di spicco come Matteo Salvini e Aurelio De Laurentiis, che sono non solo testimoni, ma anche sostenitori di un futuro promettente per il motorsport nella città. “È giunto il momento di realizzare il Gran Premio del Mediterraneo“, ha affermato Rivellini, mettendo in evidenza le potenzialità di Napoli come palcoscenico per eventi di rilevanza mondiale.

La visione del governo e delle autorità locali

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha appoggiato con entusiasmo l’idea di un Gran Premio di Formula E a Napoli, affermando che l’evento potrebbe portare un valore aggiunto al Paese. Questo sostegno è cruciale, poiché indica un impegno a livello governativo per promuovere Napoli come luogo ideale per eventi di motorsport. Il sindaco Gaetano Manfredi ha condiviso questa visione, evidenziando come il motorsport possa diventare una grande opportunità per la città, non solo lungo il lungomare, ma anche in aree come Bagnoli, dove si potrebbe realizzare un circuito permanente.

Le sfide e le opportunità future

Nonostante gli entusiasmi, ci sono anche sfide da affrontare. Durante il Napoli Racing Show, alcuni ristoratori e commercianti hanno espresso preoccupazioni riguardo al traffico e alla scelta della data, evidenziando la necessità di una pianificazione più attenta. Tuttavia, questi eventi possono catalizzare l’attenzione internazionale su Napoli, contribuendo a costruire una reputazione come meta di eventi sportivi di prestigio.

Il potenziale di Napoli nel motorsport

La visione di un futuro luminoso per il motorsport a Napoli è sostenuta anche da figure influenti come Aurelio De Laurentiis, che ha sottolineato come Napoli non debba sentirsi inferiore ad altre località europee, come Montecarlo, per ospitare eventi di questo calibro. “Immaginate droni che riprendono le gare tra Ercolano e Pompei, in uno scenario mozzafiato”, ha esclamato De Laurentiis, esprimendo la sua fiducia nelle potenzialità della città. È fondamentale che Napoli mostri la sua capacità di unire le forze per realizzare questi sogni.

Il Napoli Racing Show rappresenta quindi un momento cruciale per la città, un’opportunità per affermarsi sulla scena mondiale del motorsport e ripristinare la tradizione di grandi eventi come il Gran Premio di Posillipo. Con il supporto delle autorità e la partecipazione attiva della comunità, Napoli potrebbe diventare un punto di riferimento per il motorsport nel Mediterraneo.