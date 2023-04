Questo Next NXPlus ha un look molto diverso, con linee molto geometriche, un ampio pianale piatto e una spessa sella a due posti.

Next Electric Motors è un giovane marchio spagnolo specializzato in scooter elettrici che opera da una mezza dozzina di anni. Se il marchio punta sulla sua punta di diamante Mojito, un 125 equivalente con uno stile retrò, ha anche nella sua gamma una variante più moderna e accessibile con il suo NXPlus.

Questo scooter elettrico ha un look molto diverso, con linee molto geometriche, un ampio pianale piatto e una spessa sella a due posti con un lungo manubrio.

Next NXPlus: caratteristiche, design, motore

Come il Mojito, l’NXPlus è omologato come 125, e quindi per le patenti A1 e B, ma la sua motorizzazione è molto diversa in quanto è alimentato da un motore brushless integrato nella ruota posteriore che eroga solo 3 kW per una velocità massima di 80 km/h, limitandosi quindi a un uso prettamente urbano.

Questo posizionamento è confermato dall’autonomia conferita dalle due batterie rimovibili agli ioni di litio da 72V 25Ah, che offrono fino a 120 km di autonomia totale con un tempo di ricarica di 4 ore. Ogni cella pesa 13 kg e può essere rimossa per la ricarica domestica.

La ciclistica è molto classica con un telaio in acciaio, piccoli cerchi da 12″, semplici freni a disco da 220 mm, una forcella a soffietto e due ammortizzatori posteriori non regolabili.

Ma l’NXPlus è ben equipaggiato con illuminazione a LED, un tachimetro digitale da 8,5 pollici, una funzione di connessione tramite l’app My NEXT, una porta di ricarica USB, un gancio sul grembiule, un baule per un casco jet e una borsa e una retromarcia per facilitare le manovre.

Disponibile nei colori nero, rosso e bianco, lo scooter elettrico Next NXPlus ha un prezzo di 3.999 euro con due batterie.

Specifiche tecniche dello scooter Next NXPlus

Motore: brushless a magneti permanenti

Potenza nominale: 3 kW

Velocità massima: 80 km/h

Batteria: rimovibile, agli ioni di litio, 72V 25Ah, 13 kg

Tempo di ricarica: 4 ore

Autonomia: fino a 60 km per batteria

Sospensione anteriore: forcella telescopica con soffietti

Sospensione posteriore: doppio ammortizzatore

Freno anteriore: disco da 220 mm, pinza flottante a doppio pistone

Freno posteriore: disco da 220 mm, pinza flottante a doppio pistoncino

Ruote: ruote da 12 pollici

Interasse: 1.330 mm

Altezza sella: 740 mm

Lunghezza: 1.810 mm

Larghezza: 720 mm

Altezza: 1.110 mm

