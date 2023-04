Poco più di due anni fa, il costruttore coreano Kymco ha presentato il suo scooter elettrico F9, un modello equivalente a 125 con un design originale e un posizionamento decisamente sportivo. Tuttavia, non si trattava di una produzione propria del marchio, ma di una semplice rielaborazione dell’FW-06 immaginato dal costruttore cinese Felo, con cui Kymco aveva stretto una partnership intorno alle sue batterie intercambiabili iOnex (per altri modelli).

Sebbene il produttore cinese sia all’origine del modello, ci aspettavamo di vederlo in Europa sotto il marchio Kymco. Non è così, perché è Felo che si prepara a debuttare con il suo scooter elettrico sportivo.

Felo FW-06: caratteristiche, motori, autonomia

Sarà il marchio Go2Roues, specializzato in due ruote elettriche, a distribuire l’FW-06 a partire dal prossimo maggio.

Spinto da un motore da 5 kW in grado di raggiungere una potenza massima di 10 kW con la sua trasmissione a cinghia e una velocità massima di 110 km/h, questo 125 equivalente è dotato di una batteria fissa da 5,56 kWh che dichiara fino a 140 km di autonomia e un tempo di ricarica di 7h30.

La batteria fissa funge anche da fulcro della ciclistica, che presenta anche un telaio tubolare in acciaio, una forcella telescopica, un monoammortizzatore centrale, freni a disco anteriori e posteriori con ABS e ruote da 14 pollici con pneumatici 110/80 e 140/70. La FW-06 è stata progettata per essere accessibile a tutte le taglie con i suoi 800 mm di sella e 125 kg in ordine di marcia.

La dotazione comprende anche un contachilometri, un allarme integrato e una presa di ricarica USB. Lo scooter elettrico Felo FW-06 è disponibile in due colori: grigio e fluorescente.

