A differenza della Cina, in Europa questo nuovo rivale della Tesla Model 3 costerà probabilmente molto di più.

La Next Ora Cat è stata una delle sorprese dell’ultimo Salone di Parigi. Accanto alla simpatica compatta Funky Cat e non lontano dai grandi SUV ibridi di Wey, il marchio Ora ha esposto una curiosa berlina elettrica dallo spirito molto “Porsche Panamera“.

Sorprendente nello stile e nella finitura degli interni, francamente accoglienti con superfici ben rifinite, la Next Ora Cat dovrebbe arrivare in Europa entro la fine del prossimo anno e farà concorrenza alla Tesla Model 3. E in Cina costa davvero poco.

Next Ora Cat: un’auto incredibilmente economica

Mentre inizia la commercializzazione nel Regno di Mezzo, conosciamo finalmente i suoi prezzi locali: lì si chiama Lighting Cat e ci si può aspettare un primo prezzo di 189.800 yuan, ovvero poco più di 26.450 euro al cambio attuale.

A questo prezzo si ottiene una berlina elettrica da 203 cavalli con una batteria da 63 kWh. La versione top di gamma, invece, ha un prezzo di 269.800 yuan o poco meno di 37.700 euro. A questo prezzo, sviluppa 407 cavalli e può contare su batterie con una capacità di oltre 80 kWh!

Molto più costosa in Europa?

Attenzione, questi prezzi includono le generose sovvenzioni per l’acquisto in Cina.

In Europa, i prezzi saranno inevitabilmente più alti, anche se l’auto dovrebbe rimanere più conveniente della Tesla Model 3. Il prezzo della Model 3 è attualmente a partire da 53.490 euro, o 66.490 euro nella versione sportiva Performance.