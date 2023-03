Se è arrivato negli Stati Uniti più di due anni fa con il nome di Rogue e sei mesi dopo in Cina con quello di Nissan X-Trail, il fratello maggiore del Qashqai si è preso il suo tempo prima di arrivare nelle nostre concessionarie

E invece di utilizzare la tecnologia ibrida di Renault (Captur e Arkana E-Tech) come il fratello minore Juke, l’X-Trail utilizza la tecnologia e-Power del Qashqai di Nissan.

Nissan X-Trail: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Motori e prestazioni

Il principio dell’e-Power? Un motore a benzina 1.5 turbo con rapporto di compressione variabile, non collegato alle ruote, aziona un generatore per alimentare i motori elettrici per la propulsione. La X-Trail è disponibile con trazione anteriore (204 CV) o con trazione integrale – un’unità per asse – con 213 CV.

A ciò si aggiunge una batteria piccola (2,1 kWh) ma potente (66 kW). Questo è sufficiente per partire e guidare senza usare una goccia di benzina non appena la carica della batteria è sufficiente. Quando la potenza erogata dalla piccola batteria non è sufficiente, entra in azione il motore a quattro cilindri. Il fatto che il regime del motore da 1,5 litri non sia correlato alla velocità non è un problema per la maggior parte del tempo. Ma in caso di sorpasso o di forte pendenza, non si può evitare l’effetto CVT che gli utenti delle ibride Toyota conoscono bene.

Con questo SUV Nissan, anche con il piede leggero, il motore sale bruscamente di giri per garantire l’alimentazione. Va detto che le quasi 2 tonnellate della X-Trail non aiutano. Per accentuare la rigenerazione, è possibile portare la leva su B. Questo ha una sottigliezza interessante rispetto al sistema ibrido di una Renault Arkana: anche quando la piccola batteria è piena, si può ancora usare il freno motore quando si guida in discesa.

Per il resto, la Nissan offre una modalità “One Pedal” come nella Leaf, solo che qui – su richiesta dei clienti – si disattiva a meno di 5 km/h e bisogna frenare per fermarsi completamente.

Interni

In termini di presentazione, il SUV Nissan è consensuale, dentro e fuori, con una qualità di produzione più che onorevole. La disposizione degli interni è in linea con le ultime tendenze, con schermi e comandi fisici – in particolare per il climatizzatore – e il tutto è abbastanza facile da abituare una volta compreso che tutti i dati di guida sono gestiti dallo schermo del contatore.

Anche se i vani portaoggetti sono più numerosi che spaziosi, come il cassetto portaoggetti e i cassetti delle portiere piuttosto piccoli, c’è molto spazio davanti. Nella seconda fila, gli schienali dei sedili sono regolabili in angolazione e il sedile a panchina scorre in due parti di oltre 22 cm. E questa bella ampiezza era necessaria per rendere utilizzabili i due sedili ribaltabili presenti nel bagagliaio – un’opzione a 900 € proposta solo sulla X-Trail a trazione integrale.

Nissan consiglia di farvi sedere solo persone di altezza inferiore a 1,60 m e, anzi, è meglio riservare questi seggiolini ai bambini, visto che lo spazio è così ridotto e la postura così faticosa. È ancora più angusto che in una Peugeot 5008. Per quanto riguarda il bagagliaio, annuncia un volume di 485 dm³ quando il 6° e il 7° sedile sono ripiegati (575 dm³ in un X-Trail a 5 posti) e offre un portellone posteriore elettrico con funzione vivavoce a partire dalla finitura Tekna.

