Man mano che l’elettrificazione guadagna terreno, c’è sempre meno spazio per le auto piccole, ma la Dacia Sandero non è l’unica scelta che soddisfa questi criteri. Eccone altri due, oltre a quello rumeno.

Dacia Sandero: da 10.990 euro

È un po’ ripetitivo, siamo d’accordo, ma è impossibile parlare di city car economiche senza iniziare con la Dacia Sandero. È l’auto più venduta dai clienti privati. Ed è comprensibile, visto che il rumeno offre molto per i suoi soldi. Ben presentata – soprattutto nella versione Stepway, a partire da 14.600 euro -, costruita correttamente e molto spaziosa, questa terza generazione ha un senso di accoglienza. Inoltre, la Dacia Sandero è confortevole e offre buone prestazioni su strada…

tranne che per la rumorosità in autostrada. Per avere un livello di equipaggiamento decente, dovreste optare per l’allestimento Expression, che parte da 13.100 euro.

Ma il suo punto di forza è soprattutto il bi-carburante GPL. Questa tecnologia era disponibile allo stesso prezzo, ma ora costa un po’ di più rispetto al TCe 90. Circa 700 €, tranne che nell’allestimento Essential. Ma questo viene rapidamente recuperato visto il prezzo alla pompa del GPL, che è la metà di quello della benzina senza piombo.

Senza contare che si tratta di un sistema bi-fuel e che la Dacia Sandero ha due serbatoi e può funzionare con entrambi i carburanti. Questo vi permette anche di andare più lontano, poiché l’auto consuma tutto il GPL prima di consumare il gas, il tutto senza alcun intervento da parte vostra.

Caratteristiche principali della Dacia Sandero

Rapporto prezzo-prestazioni imbattibile

Sospensioni confortevoli

Interni e bagagliaio spaziosi

Ergonomia chiara

Punti deboli della Dacia Sandero

Rumore su strade a scorrimento veloce

Solaio del bagagliaio mal protetto

Gamma limitata del motore

Suzuki Swift: da 16.290 euro

Punti di forza della Suzuki Swift

Rapporto prezzo/prestazioni

Ergonomia semplice ed efficiente

3 anni di garanzia

Punti deboli della Suzuki Swift

Sospensioni rigide

La potenza è un po’ troppo bassa per la strada

Alla fine della sua carriera

Fiat Panda: da 12.590 euro

I punti di forza della Fiat Panda

Compattezza

Sobrietà

Prezzi negoziabili

Affidabilità comprovata

I punti deboli della Fiat Panda