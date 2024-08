Il noleggio auto è una pratica sempre più diffusa, in dettaglio i modelli dal costo di nolo più basso in Italia.

Al giorno d’oggi l’acquisto di un’auto è una pratica che sta via via andando a ridursi sempre di più in favore dei finanziamenti e di acquisto in leasing o a noleggio. Proprio su quest’ultima modalità si concentra questo articolo, andando a verificare quali sono i modelli meno costosi che è possibile noleggiare.

Auto da noleggiare: ecco le meno care

Nelle auto a noleggio più economiche rientrano indubbiamente le utilitarie di segmento A e B che vengono preferite alle auto più grandi per i minori consumi e la maggiore facilità di manovra, sia in movimento che nelle fasi di parcheggio.

Auto come la Fiat 500, o la Fiat Panda e la Dacia Sandero possono essere noleggiate per cifre prossime ai 200 euro. Si sale a 250 euro per la Aygo X , il crossover di Toyota basato sulla piccola utilitaria.

Cresce il prezzo per auto di segmento B come la Fiat 600 o le varie Audi Q2 e Q3 o anche per le hatchback come Classe A e Wolkswagen Golf. Il costo basso da pagare può fare ingolosire ma è bene ricordare che oltre a pagare questa quota occorre versare un anticipo che varia a seconda del tipo di vettura. Per le piccole sopra citate può essere di 4.000 o 4.500 euro.

La durata è variabile sulla base delle esigenze

Il costo da pagare mensilmente è compreso dei chilometri che un’auto può percorrere. Prendendo ancora come esempio la Fiat Panda vi sono offerte che prevedono 180 euro/mese + anticipo e 100.000 km senza pagare ulteriori penali.

In questi prezzi è inclusa la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, la copertura assicurativa RCA assistenza 24/7 e soccorso stradale nonché il ritiro dell’auto usata.

In pratica è come se la si acquistasse anche se il controllo resta in mano alla società noleggiatrice. Una volta finito il periodo di nolo si può decidere di riconsegnarla o di acquistarla definitivamente.