Nuova Cupra Born: prezzo, interni e dimensioni

La Cupra Born ha sin dalla sua presentazione nel 2019 colpito il mercato delle elettriche per la sua forma particolare che discosta totalmente da quello che ci si aspetterebbe da auto che appartengono a quella categoria, mostrando la sua personalità. In questo articolo vediamo le sue dimensioni, gli interni ed il prezzo.

Nuova Cupra Born: dimensioni e interni

La piattaforma costruttiva della Born è la MEB quella studiata da VW per i veicoli a zero emissioni e già vista sulla ID.3 di conseguenza le dimensioni che i designer hanno dovuto rispettare sono state legate anche a questo, di seguito il riepilogo:

Lunghezza : 4 metri e 32

: 4 metri e 32 Larghezza : 1 metro e 80

: 1 metro e 80 Altezza : 1 metro e 53

: 1 metro e 53 Passo: 2 metri e 77

Dimensioni tutto sommato contenute per un‘auto che è stata studiata in particolare per muoversi agevolmente nel traffico cittadino ed infatti è lì che dà il meglio grazie alle partenze brucianti dal semaforo, complice la notevole coppia dell’elettrico.

Gli interni si dimostrano classici nell’impostazione, i dettagli color rame fanno subito capire di essere a bordo di una vettura griffata Cupra, ed anche i tasti circolari nella parte bassa del volante, con cui si possono scegliere le modalità di guida, le conferiscono sportività.

Sul fronte della tecnologia vi è un cockpit digitale con dimensioni da 7 pollici, posto dietro il volante mentre il sistema di infotainment da 12 pollici è posizionato centralmente sulla plancia.

Non manca la connettività ad Android Auto ed Apple Car Play. Born conta anche sul supporto di Beats che ha studiato un impianto audio a 9 altoparlanti specificatamente per questo modello.

Il prezzo

Born è disponibile con sole due motorizzazioni elettriche da 204 e 231 cavalli.

Il prezzo di partenza per quella da 204 cavalli è di 41.100€.

La versione da 58 kWh e 231 cavalli ha un costo di 42.100€

Invece la più prestazionale con batteria da 71 kWh E-Boost e 231 cavalli costa 46.350€.