Nuova Cupra Leon: prezzo, dimensioni, interni e scheda tecnica

Cupra Leon sin dal suo debutto dopo la scissione con Seat ha ottenuto un grande successo in termini di vendite seppur abbia dovuto e debba ancora lottare con la cugina golf che in termini di appeal sugli automobilisti italiani l’ha sempre sovrastata. Scopriamo in questo articolo le informazioni principali su quest’auto.

Nuova Cupra Leon: dimensioni e interni

Le dimensioni della Cupra Leon variano a seconda della versione scelta tra la Hatchback e la Sport Tourer in questo articolo ci concentriamo sulla Hatchback di cui riepiloghiamo le misure:

Lunghezza : 4 metri e 39

: 4 metri e 39 Larghezza : 1 metro e 80

: 1 metro e 80 Altezza : 1 metro e 46

: 1 metro e 46 Passo: 2 metri e 80

La lunghezza e le altre dimensioni la inseriscono di diritto nel segmento B delle berline dotate di una certa compattezza, infatti se la si confronta con la Golf le dimensioni non sono poi così diverse.

Gli interni della Leon si presentano spaziosi per 5 adulti ed in particolare per gli animi più sportivi vi è la possibilità di dotare la vettura di sedili più contenitivi che si adattano perfettamente ad una guida più briosa.

La tecnologia è naturalmente presente, infatti non manca la connettività ad Android Auto ed Apple Car Play su sistema di infotainment da 10″ ed anche un cockpit virtuale che riporta le informazioni più importanti sulla guida.

Prezzo e scheda tecnica

Le versioni E-Hybrid hanno potenze di 204 e 245 cavalli mentre le versioni a benzina partono da 150 cavalli del 1.5 TSI sino al 2.0 TSI con potenze di 190; 245 e 300 cavalli.

La versione a benzina parte da 32.350€. Mild-Hybrid da 35.150€. Plug-in da 204 cavalli 42.250€ e quella da 245 ha un prezzo di 43.250€.

Cifre decisamente più basse rispetto a Golf anche nelle varianti più sportive che potrebbe renderla un’auto ideale se si ricerca potenza e comodità.