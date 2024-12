Un design rinnovato per la nuova Mercedes CLA 2026

La nuova Mercedes CLA 2026 si presenta con un design rinnovato e moderno, mantenendo però la silhouette caratteristica del modello precedente. La carrozzeria, quasi completamente visibile nelle foto spia, mostra linee più pulite e un approccio minimalista, in linea con le tendenze attuali del settore automobilistico. Questo nuovo modello non è solo un semplice restyling, ma rappresenta un’evoluzione significativa, grazie all’adozione della nuova Mercedes Modular Architecture (MMA), progettata per ospitare motorizzazioni ibride e completamente elettriche.

Il capo di Mercedes, Ola Källenius, ha dichiarato che la nuova CLA eleverà ogni aspetto delle aspettative dei clienti in questo segmento. Le luci, in particolare, adotteranno il tema della stella a tre punte, creando una firma luminosa distintiva che caratterizzerà il nuovo modello.

Motorizzazioni ibride: efficienza e prestazioni

La nuova CLA 2026 sarà disponibile con diverse motorizzazioni, tra cui una nuova opzione ibrida. Questa motorizzazione è composta da un motore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri, abbinato a una batteria da 1,3 kWh e a un motore elettrico. La trasmissione a doppia frizione a otto velocità è progettata per offrire prestazioni elevate e un’efficienza nei consumi paragonabile a quella di un motore diesel.

Mercedes ha annunciato che il sistema ibrido non sarà un semplice mild-hybrid, ma consentirà di percorrere diversi chilometri in modalità elettrica, fino a una velocità di 100 km/h. Saranno disponibili tre livelli di potenza per il modello ibrido: 134 CV, 161 CV e 188 CV, offrendo così una gamma di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Versione completamente elettrica: autonomia e tecnologia avanzata

Oltre alla motorizzazione ibrida, la nuova CLA 2026 avrà anche una versione completamente elettrica. Mercedes ha investito notevolmente nella tecnologia delle batterie, introducendo nuovi motori elettrici più efficienti e compatti. Saranno disponibili due opzioni di batteria: una con capacità di 58 kWh e l’altra con 85 kWh, promettendo un’autonomia di oltre 750 km.

Per migliorare i tempi di ricarica, il gruppo propulsore elettrico utilizzerà un’architettura a 800 V, consentendo potenze di ricarica fino a 320 kW. Questo significa che sarà possibile recuperare fino a 300 chilometri di autonomia in soli 10 minuti di ricarica. Le versioni elettriche della CLA presenteranno un motore elettrico da 286 CV sull’asse posteriore e, per le versioni a trazione integrale 4Matic, un secondo motore elettrico da 107 CV montato all’anteriore, per una potenza complessiva vicina ai 400 CV.

Grazie a queste innovazioni, la nuova Mercedes CLA 2026 non solo si propone come un veicolo all’avanguardia in termini di design e prestazioni, ma anche come un esempio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, rispondendo così alle crescenti esigenze del mercato automobilistico moderno.