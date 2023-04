Nuova Renault Clio: presentata in allestimento E-Tech Full Hybrid, si rinnova fuori e dentro per approcciarsi ai giovani e non del segmento B. In tanti da tempo cercavano di capire se questo modello sarebbe rimasto in gamma, visto il fuggi fuggi generale, di tutte le altre concorrenti Europee.

La mossa di Renault, tipica Francese, è controcorrente e diametralmente opposta al resto del listino. Scommettono infatti sul loro più grande bestseller, che ha all’attivo 16 milioni di unità vendute (quasi 2 milioni in Italia), rinnovandolo fuori e dentro per il nuovo pubblico 3.0 Solo il tempo darà ragione a questa scelta, da noi condivisa, soprattutto ricordando la storia moderna dei motori “popolari” fatta proprio da Clio e dai Clio Lovers.

Nuova Renault Clio: dove si rinnova

I cambiamenti sono principalmente di carattere estetico, con una svecchiatura generale che non stravolge però forme e dimensioni della Clio dell’ultima generazione. I gruppi ottici frontali, protagonisti del modello, uniscono la Lama F1 Renault con una ghiera LED che scivola fino all’asfalto. Tutte le linee sono state irrigidite con spigoli vivi e tagli netti; una scelta stilistica che rende a primo impatto accattivante la nuova Clio.

Nuova Renault Clio: dimensioni

4.053 mm di lunghezza, 1.988 mm di larghezza e 1.439 mm di altezza per delle dimensioni praticamente uguali all’attuale Renault Clio. Cambiano però i cerchi, soprattutto nel super allestimento Esprit Alpine, fino a 17” con disegni e leghe molto più eleganti. Tra nuove tinte per la carrozzeria e dettagli a contrasto (come specchietti e pinna) rimangono uguali però le maniglie delle portiere, con il divanetto posteriore a cui si accede tramite l’apertura in alto.



Nuova Renault Clio: interni

Negli interni un attuale cliente Clio non si sentirà spaesato. Rimane molto simile la plancia e il volante, con delle migliorie a finiture e materiali che aumentano negli allestimenti più ricchi. Si punta tutto sull’ecosostenibilità, con la chiusura definitiva della produzione tramite pelli animali e con la promessa di un aumento delle parti ricavate da prodotti riciclati.



Tranne che nella versione a GPL e Ibrida, dove abbiamo batteria e bombola, il bagagliaio rimane invariato con il tipico spazio “discreto ma funzionale” del segmento B.

Tecnologia: si pensa al futuro

Non ci saranno più cavi e cavetti a sostenere lo smartphone per il collegamento di Android Auto ed Apple CarPlay, ora è tutto Wirless, come dovrebbe essere per ogni vettura prodotta dopo il 2020. L’infotainment è connesso in tempo reale con l’ecosistema Renault, per aggiornamenti Over The Air e per una maggiore connettività di navigatore e media. Gli ADAS, sono un punto di forza di Nuova Renault Clio. Sono 20, tra attivi e passivi, e sono top in class del segmento con tecnologie già provate e approvate su tutti gli altri modelli in gamma (tra cui la mitica Megane E-Tech Full Electric).

Motorizzazioni Nuova Renault Clio

Novità principale di Nuova Renault Clio la motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 145 cavalli di potenza. Sarà la punta di diamante dell’offerta Clio, permettendo addirittura emissioni sotto i 100g/Km.



Non si disperano però gli amanti della guida in città o dell’autostrada, rispettivamente con il modello a GPL/Benzina e Diesel, che ritorna (quest’ultimo) a grande richiesta per le flotte aziendali. La motorizzazione E-Tech l’abbiamo già guidata con l’attuale Clio, sarà curioso capire, anche in un test drive completo, come i piccoli dati variati sapranno migliorare l’esperienza di guida rendendola più fluida e coinvolgente.

Prezzo Nuova Renault Clio

Attualmente il prezzo di nuova Renault Clio non è ancora pubblico, lasciando intendere però da Renault stessa, che strizzerà l’occhio alla politica democratica del Brand. I primi ordini saranno effettuabili da inizio Maggio 2023 con le consegne previste a Settembre. Non si sa se come per le cugine Dacia verrà data precedenza agli allestimenti più costosi, in questo caso Esprit Alpine, ma sicuramente 4 mesi di attesa per il nuovo è un’ottima promessa nel contesto Europeo.