La nuova Renault Kangoo è stata rinnovata l’anno scorso. La terza generazione è stata chiaramente modernizzata. Con un look piuttosto classico ma curato, una piattaforma moderna (quella della Mégane thermic), un equipaggiamento completo e aggiornato, buone prestazioni su strada e un eccellente rapporto spazio/alloggio, i test sono stati piuttosto conclusivi.

E i primi risultati commerciali sono molto incoraggianti. Potrebbe ancora migliorare in futuro perché ha ancora qualche carta da giocare: una versione elettrica si aggiungerà presto alla gamma della monovolume e a questa si aggiungerà, come sul modello precedente, una variante lunga a 7 posti.

Nuova Renault Kangoo: molto, molto più grande

Secondo le informazioni a nostra disposizione, la Renault Kangoo Long diventerà molto più lunga, passando da 4,49 m (all’incirca le dimensioni di una Austral) a circa 4,90 m (più grande della precedente Talisman, 4,85 m).

Lo spazio, già generoso sul modello corto, qui sarà semplicemente enorme. Pensiamo che i centimetri guadagnati vadano principalmente a vantaggio del passo, dato che lo sbalzo posteriore non sembra essere stato allungato.

Non è chiaro se, date le sue dimensioni, il Kangoo lungo corrisponderà esattamente alla gamma di motori del Kangoo corto. Non c’è dubbio che i motori benzina TCe da 100 CV e diesel dCi da 95 CV saranno un po’ difficili da trovare. D’altra parte, saranno sicuramente presenti il benzina TCe da 130 CV e il diesel dCi da 115 CV. Infine, non c’è motivo per cui il modello lungo a 7 posti non possa beneficiare della nuova variante a emissioni zero.

È previsto per l’inizio del 2023.