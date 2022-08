Clio ibrida o GPL: quale costa davvero meno?

Non sapete se scegliere tra una Clio ibrida o GPL? Per molto tempo la tecnologia ibrida è stata riservata a modelli con una vocazione più familiare o stradale, ma ora è disponibile su city car versatili senza imporre un enorme costo aggiuntivo.

Questo è il caso della Clio E-Tech, che brilla in termini di efficienza complessiva dei consumi, con 5,1 litri/100 km. In città è ancora meglio, dove abbiamo riscontrato un notevole valore di 4,4 l/100 km.

Con un prezzo di 22.350 euro per il livello di allestimento Equilibre, la Clio E-Tech sembra essere la scelta migliore per chi vuole guidare in ambienti urbani ed extraurbani. Ma questo dimentica che la Clio è disponibile anche in versione GPL e che nel gioco del “guidare con meno”, questa TCe 100 rimane…

imbattibile. A causa di un problema di approvvigionamento, questo modello è stato ritirato dal catalogo per il momento, ma tornerà presto.

Al volante, abbiamo riscontrato una media di 8,7 l/100 km durante la guida a gas. Si tratta di un valore elevato, ma normale, perché il funzionamento a GPL comporta un consumo extra tra il 25 e il 30% rispetto allo stesso motore a benzina. Perché dobbiamo sottolineare ancora una volta che i motori compatibili con il GPL accettano sia la benzina che il piombo e non dovete preoccuparvi di nulla.

Clio ibrida o GPL: quale costa di meno?

Sebbene la variante GPL consumi oltre 3 l/100 km in più rispetto all’ibrida, il prezzo del GPL alla pompa è così basso che la versione E-Tech non ci si avvicina nemmeno. Percorrere 100 km costa 7,5 euro con una Clio GPL e oltre 9 euro con la versione ibrida. La versione ibrida non offre ulteriori possibilità di guida nelle EPZ, in quanto ha diritto solo al bollino Crit’Air 1, che è lo stesso della Clio GPL.

D’altra parte, la Clio GPL offre un’autonomia molto più lunga perché è dotata di due serbatoi e, una volta svuotato il serbatoio, il motore passa al carburante senza piombo. Il consumo medio di carburante si riduce quindi a 6,6 l/100 km. Insieme, questi due serbatoi consentono alla vettura di percorrere un buon migliaio di chilometri. D’altra parte, la Clio E-Tech, con 140 CV, è più efficiente del TCe 100.

LEGGI ANCHE: