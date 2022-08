Renault Arkana: gli acquirenti privati sono sempre più entusiasti

Se la Renault Arkana sta già preparando il suo restyling per il 2024, è chiaro che non c’è bisogno di affrettarsi a venire visto che il modello attuale è su una dinamica eccellente, commercialmente parlando. A pochi mesi dal lancio, i dati di vendita tra i clienti privati erano già incoraggianti.

Oggi è più che mai così. In questo canale, è addirittura in netto vantaggio rispetto ai suoi rivali.

Renault Arkana: molto più forte di una Peugeot 3008 presso i clienti privati

Ovviamente, il punto di riferimento da battere nella categoria (quella dei SUV compatti) è la Peugeot 3008. Se quest’ultima mantiene la sua corona, tutti i canali combinati, il SUV-coupé della Losange lo segue abbastanza da vicino. Circa 3.500 vendite li separano, ma si tratta solo di una piccola differenza nella classifica generale.

Entrambe compaiono nella top 10: la 3008 è all’8° posto, la rivale Renault al 9°. Soprattutto, il SUV di Sochaux crolla del 34,7%, mentre l’Arkana avanza del 344,7%.

Un dato che va messo in prospettiva. Logico, visto che quest’ultimo ha iniziato la sua carriera solo nel marzo 2021 e non poteva che essere in progressione. Si tratta comunque di un punteggio eccellente. La Kadjar avrebbe sognato di ottenere risultati simili.

Dove l’Arkana si comporta molto bene è con gli acquirenti privati. Se bisogna andare al 12° posto per vederla comparire, la Peugeot è solo al 25° posto… appena dietro la Hyundai Tucson, quest’ultima ancora un grande successo. E non è tutto, perché la 3008 perde 14 posizioni nella classifica di questo canale e le sue vendite crollano ulteriormente con un -52,4%.

Tra le 15 auto più richieste dai clienti privati da gennaio a giugno, l’Arkana è di gran lunga la più costosa di tutte. Il suo prezzo parte da 32.800 euro, mentre la 308, il secondo modello più costoso di questa gamma, parte da un prezzo molto più basso, 26.400 euro. Sì, i singoli cercano di tenere conto del proprio budget. La prova è che la Dacia Sandero rimane di gran lunga il modello più popolare in questo canale. E sono proprio i prezzi bassi (oltre alle ottime prestazioni complessive) ad attirare gli italiani. Ma quando si tratta di optare per uno degli unici SUV-coupé generalisti sul mercato, gli acquirenti sono pronti a pagare il prezzo.