Specialized sta lanciando una mountain bike elettrica pensata per i più piccoli. Quando si ha circa dieci anni, si è generalmente in gran forma. L’energia che caratterizza questo periodo della vita fa sì che qualsiasi bambino possa pedalare per ore senza problemi. In altre parole, una bicicletta a pedalata assistita non è proprio destinata a questo giovane pubblico.

Tuttavia, sempre più produttori stanno rivolgendo la loro attenzione a questo mercato, che per il momento sembra essere una nicchia. Specialized, che ha già un catalogo particolarmente ampio, è salita sul carro per colmare questa piccola lacuna. Ma il marchio americano non poteva farlo senza fare un po’ di scena. Così ha scelto di ispirarsi direttamente al famosissimo modello Levo per adulti.

Specialized lancia una mountain bike elettrica… per bambini!

In effetti, la Turbo Levo SL Kids è strettamente basata sulla bicicletta per bambini Riprock. A prima vista, quindi, questa bicicletta con ruote da 24 pollici è piuttosto convenzionale. Tuttavia, nasconde un motore a pedali, una caratteristica rara nelle biciclette per bambini. D’altra parte, contrariamente a quanto potrebbe suggerire il nome, non si tratta di una bicicletta con tutte le sospensioni come il suo fratello maggiore per adulti.

Va detto che i telai per bambini lasciano poco spazio per un’asta di spinta, un punto di rotazione e un ammortizzatore. E, in ogni caso, il peso ridotto dei bambini non consentirebbe di “caricare” sufficientemente l’ammortizzatore. Quindi non ha molto senso e i costi sono inutilmente elevati.

Per il resto, il Turbo Levo SL Kids è interessante, con caratteristiche come il controllo della velocità massima e il grado di assistenza (il genitore può decidere se far andare il bambino fino a 25 km/h o se farlo andare più piano, a seconda del suo grado di confidenza). Il piccolo motore SL 1.2, presente su altre biciclette del Gruppo, sviluppa 50 Nm di coppia e 320 W di potenza di picco. La batteria associata ha una capacità di 320 Wh: una capacità di immagazzinamento nella media di oggi per un adulto, ma sufficiente per un bambino molto più leggero!

È probabilmente questo il punto in cui l’EAB si fa notare con i bambini: poter seguire mamma o papà sui sentieri senza preoccuparsi di non essere in grado di scalare le colline o superare i dossi troppo difficili. Non resta che godersi la discesa.

Specialized dichiara inoltre che la Turbo Levo SL Kids è adatta a bambini di altezza compresa tra 1,22 e 1,52 metri. Quindi c’è tutto il tempo per guardare avanti. Fortunatamente, visto il prezzo della bici.

LEGGI ANCHE: