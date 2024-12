Introduzione alle modifiche del codice della strada

Il nuovo codice della strada è entrato in vigore, portando con sé una serie di cambiamenti significativi per la circolazione su strada in Italia. Queste modifiche, fortemente volute dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, mirano a migliorare la sicurezza stradale, inasprendo le sanzioni per comportamenti indisciplinati degli automobilisti. In questo articolo, esploreremo le principali novità e le loro implicazioni per gli utenti della strada.

Controlli più severi per la guida sotto l’effetto di sostanze

Una delle novità più discusse riguarda la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I nuovi controlli sono in grado di rilevare la presenza di droghe anche giorni dopo l’assunzione, portando al ritiro della patente anche in assenza di effetti collaterali. Questa misura è stata introdotta per contrastare il fenomeno della guida in stato di alterazione, che rappresenta un grave rischio per la sicurezza stradale. Il ministero ha anche avviato un tavolo tecnico per discutere deroghe per chi utilizza cannabis terapeutica, cercando di bilanciare sicurezza e diritti individuali.

Regole più severe per la guida in stato di ebbrezza

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, le regole sui tassi alcolemici rimangono invariate, ma è previsto un inasprimento delle sanzioni per i recidivi. In particolare, è stato introdotto l’obbligo di installare un dispositivo chiamato alcolock, che impedisce l’avvio del veicolo se il tasso alcolemico supera il limite consentito. Questa misura è destinata a ridurre i comportamenti a rischio tra i conducenti che hanno già subito sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Le multe per chi non rispetta queste nuove regole possono arrivare fino a 316 euro, rendendo chiaro che la tolleranza per tali comportamenti è zero.

Novità per i monopattini elettrici

I monopattini elettrici, sempre più diffusi nelle città italiane, sono un altro grande protagonista delle modifiche al codice della strada. Per circolare, i conducenti dovranno indossare il casco e avere un’assicurazione, oltre a una targa identificativa. Questa targa, definita come “contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile”, è stata introdotta per garantire una maggiore sicurezza e responsabilità tra gli utenti della strada. Tuttavia, ci sono ancora molte incertezze riguardo all’applicazione di queste regole, in particolare per quanto riguarda le coperture assicurative e l’implementazione delle targhe.

Modifiche alle sanzioni per violazioni stradali

Il nuovo codice della strada prevede anche un inasprimento delle sanzioni per alcune infrazioni, come l’uso del cellulare alla guida e la sosta vietata in aree riservate ai disabili. Queste misure sono state introdotte per promuovere una maggiore responsabilità tra gli automobilisti e garantire il rispetto delle norme di circolazione. Inoltre, è stata prevista una modifica alle regole riguardanti le multe da autovelox: in caso di più violazioni nella stessa ora su una strada di competenza di uno stesso ente, non si applicherà più il cumulo delle sanzioni, riducendo così l’impatto economico per i conducenti.