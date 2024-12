Le nuove normative sul cellulare alla guida

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, le regole riguardanti l’uso del cellulare durante la guida sono state notevolmente inasprite. L’obiettivo principale di queste modifiche è quello di aumentare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti causati dall’uso improprio di dispositivi elettronici. È stato chiarito che l’utilizzo di smartphone, tablet e altri dispositivi simili è vietato se comporta anche solo temporaneamente il distacco delle mani dal volante. Questa norma è stata introdotta per affrontare un problema crescente: la distrazione alla guida è una delle principali cause di incidenti stradali.

Sanzioni severe per i trasgressori

Le sanzioni per chi viene sorpreso a utilizzare il cellulare alla guida sono diventate molto più severe. Le multe, che prima variavano da 165 a 650 euro, ora partono da un minimo di 250 euro e possono arrivare fino a 1000 euro. Inoltre, per i conducenti che commettono la stessa infrazione più volte, sono previste sanzioni aggiuntive, tra cui la sospensione della patente. La durata della sospensione dipende dal numero di punti sulla patente: chi ha tra 10 e 19 punti rischia una sospensione di 7 giorni, mentre chi ha meno di 10 punti può subire una sospensione di 15 giorni.

Modalità di utilizzo consentite

È importante notare che l’uso del cellulare non è completamente vietato. Gli automobilisti possono utilizzare i dispositivi in modalità vivavoce o tramite auricolari, a condizione che il conducente abbia adeguate capacità uditive. Tuttavia, è fondamentale che il conducente rimanga concentrato sulla strada e non si lasci distrarre da conversazioni o notifiche. Le nuove regole mirano a garantire che l’attenzione del guidatore sia sempre rivolta alla guida, riducendo così il rischio di incidenti.

Controlli e modalità di accertamento delle infrazioni

Le multe per l’uso del cellulare alla guida non possono essere emesse da remoto, come avviene per le infrazioni di velocità. Gli agenti devono essere presenti al momento dell’infrazione per poter contestare la multa. Questo approccio mira a garantire che le sanzioni siano applicate in modo equo e che i conducenti siano consapevoli delle conseguenze delle loro azioni. È fondamentale che gli automobilisti comprendano l’importanza di rispettare queste nuove normative per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.