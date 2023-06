I nuovi SUV di Honda arriveranno quest’anno. Ci sono produttori regionali e altri per i quali l’intero pianeta è un parco giochi. Honda rientra in quest’ultima categoria. Tra moto, auto, tosaerba e motori per imbarcazioni, il produttore giapponese è un gigante la cui produzione totale supera i trenta milioni di unità all’anno. Ma negli ultimi anni, mentre Honda non ha mai tolto il piede dal pedale nella maggior parte delle sue attività in Europa, la divisione auto è sembrata passare in secondo piano.

Tra una gamma ridotta e nuovi prodotti che sembravano più che altro adattamenti di modelli destinati agli Stati Uniti, il suo mercato numero 1 subito dopo la Cina, il costruttore giapponese ha ceduto il passo alla concorrenza. Quest’epoca è finita, come dimostrano i tre modelli che saranno in vendita qui da noi entro la fine dell’anno, presentati di seguito.

Tre nuovi SUV di Honda disponibili quest’anno: caratteristiche, informazioni, design

CR-V: una sesta generazione ancora più grande

È una saga che va avanti dal 1996. Seguendo le orme di Toyota, che aveva lanciato il suo RAV-4 due anni prima, Honda ha fiutato una buona opportunità quando ha lanciato il suo SUV CR-V nel 1996. Da allora, il successo non è mai venuto meno. L’auto è stata una delle più vendute al mondo negli ultimi tre decenni.

Per la sesta generazione che state scoprendo qui, la ricetta sembra, sulla carta, quasi invariata. Il design è classico ma non eccessivo, con un accenno alla Volvo XC60 nella parte posteriore e dimensioni generose, soprattutto per attirare i clienti nordamericani. Per questo motivo il CR-V è ancora più grande, con una lunghezza di 4,70 m e un passo più lungo di 4 cm (cioè 2,70 m).

Questo lo rende un veicolo molto grande nella categoria, dato che la Toyota Rav4, la sua principale rivale sulla scena mondiale, misura solo 4,60 m, mentre le europee si aggirano intorno ai 4,50 m. Naturalmente, queste dimensioni generose si ripercuotono a bordo, dove lo spazio non manca, sia nel bagagliaio (da 579 a 617 litri sotto il ripiano portaoggetti, a seconda della motorizzazione) sia sulla panca. Il pratico sedile a panca (2/3-1/3) è scorrevole e gli schienali possono essere reclinati.

ZR-V: l’anello mancante

Con la sua crescita, il CR-V si è gradualmente allontanato dalle dimensioni tipiche di un SUV familiare in Europa. Di conseguenza, l’arrivo della ZR-V nella gamma Honda le consentirà di affrontare più da vicino la Peugeot 3008 e altre vetture. Se siete lettori abituali del nostro sito web o della nostra rivista mensile, avrete già sentito parlare di questo modello.

Infatti, dall’anno scorso viene venduto negli Stati Uniti con il nome di HR-V… che qui non è lo stesso modello. Per essere chiari, il nostro SUV compatto si differenzia poco dal cugino americano ed è anche molto simile alla ZR-V cinese. E a ragione, perché proviene dalla stessa fabbrica. Quello che sembra un SUV Civic è la realtà, poiché utilizza la stessa piattaforma tecnica e ha dimensioni molto simili.

e:Ny1: l’HR-V elettrico

Come si pronuncia il nome di questo modello? Questa è senza dubbio la prima domanda che verrà in mente ai passanti quando vedranno la seconda auto 100% elettrica di Honda per il mercato europeo. Quindi, dopo la “e”, ecco che arriva “chiunque”. Ma anche se il veicolo è segreto, con un’intera griglia del radiatore che ospita la presa di ricarica, nessuno si lasci ingannare: questo è l’HR-V nella sua versione 100% elettrica.

Basata su una piattaforma speciale per ospitare la batteria nel pavimento e assemblata in uno stabilimento diverso da quello di origine (in Cina, come i due modelli sopra citati), questa e:Ny1 ha un motore elettrico da 150 kW (204 CV) che aziona le ruote anteriori ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 68,8 kWh (capacità lorda), che le consente un’autonomia di oltre 400 km tra due punti di ricarica secondo il ciclo di omologazione WLTP.

