Nuovo marchio Plug Inn di Renault per semplificare la ricarica in Europa

Il Gruppo Renault ha deciso di riunire sotto un unico marchio tutte le sue attività legate alla ricarica elettrica: Plug Inn. Annunciata tramite comunicato stampa a Parigi il 7 aprile 2026 e rilanciata in vari articoli il 9 aprile 2026, questa mossa mira a rendere più immediata la riconoscibilità dei servizi offerti dal costruttore. L’operazione integra le attività precedentemente gestite da Mobilize Beyond Automotive direttamente nelle unità commerciali di Renault, con l’obiettivo di aumentare efficienza, coerenza strategica e trasparenza per gli utenti.

La scelta del nome ha una doppia valenza: Plug richiama l’atto della ricarica, mentre Inn evoca l’idea di ospitalità e servizi aggiuntivi. La strategia di comunicazione punta quindi a far percepire la ricarica non solo come un’operazione tecnica, ma come un’esperienza comoda e strutturata, con servizi di supporto pensati per chi viaggia e per chi usa l’auto nell’uso quotidiano.

Cosa comprende l’offerta Plug Inn

Il nuovo brand raccoglie tre asset principali: Plug Inn fast charge, Plug Inn powerbox e Plug Inn charge pass. Ogni componente è pensata per rispondere a esigenze diverse: la prima per la ricarica rapida in viaggio, la seconda per la gestione bidirezionale dell’energia, la terza per semplificare i pagamenti e l’accesso alle stazioni. Questa modularità consente al Gruppo di proporre un pacchetto integrato ma scalabile, adatto sia ai clienti privati sia ai professionisti della mobilità.

Plug Inn fast charge

La rete Plug Inn fast charge è basata su stazioni ultrapotenti fino a 320 kW. Secondo il Gruppo, un veicolo compatibile può recuperare fino a 400 km di autonomia in circa 15 minuti, grazie alla capacità di erogazione elevata e ai servizi collaterali. Questa rete, lanciata nel 2026, punta a raggiungere 93 stazioni entro la fine del 2026, con installazioni prevalentemente presso concessionari Renault lungo le principali arterie stradali. Le postazioni sono aperte a tutte le marche, offrono manutenzione 24/7 e compatibilità Plug & Charge per un’esperienza più immediata.

Plug Inn powerbox e charge pass

La soluzione Plug Inn powerbox introduce la ricarica bidirezionale, nota anche come V2G (vehicle to grid), che consente di restituire energia alla rete o gestire i flussi domestici in modo intelligente. Complementare è il Plug Inn charge pass, una tessera unica che permette di pagare la ricarica in diversi Paesi europei senza passaggi complicati. Sono previste offerte commerciali differenziate: un piano con abbonamento (Offerta INTENSE) a 0,39 €/kWh con un costo mensile di 5,99 €/mese e una formula senza abbonamento (Offerta BASIC) a 0,46 €/kWh, con condizioni favorevoli riservate ai clienti Renault, Alpine e Dacia che ricevono il Charge Pass alla consegna del veicolo.

Perché Renault ha scelto questa strada

La decisione di consolidare le attività sotto il marchio Plug Inn risponde a ragioni strategiche: creare uno standard riconoscibile, armonizzare l’esperienza di ricarica e accelerare la transizione verso la mobilità a zero emissioni in Europa. Secondo Jérôme Faton, vicepresidente Customer Experience & Energy, l’obiettivo è rendere il passaggio all’elettrico più semplice e accessibile, puntando su qualità del servizio, trasparenza e fiducia degli utenti.

Dal punto di vista operativo, l’integrazione delle attività precedenti nella struttura commerciale di Renault dovrebbe migliorare i tempi di risposta e la gestione delle infrastrutture, riducendo la frammentazione delle offerte e facilitando investimenti mirati sulla rete. La narrativa di marca vuole quindi trasformare un momento tecnico in un “soggiorno” comodo per l’automobilista, con servizi che ricordano l’ospitalità degli alberghi.

Esperienza utente, punti di forza e limiti

La rete francese ha già cambiato nome in Plug Inn fast charge da aprile e si è distinta nelle classifiche di affidabilità, qualità della user experience e copertura territoriale, con riscontri positivi anche da parte di piattaforme indipendenti come Chargemap. Alcune stazioni offrono lounge premium, Wi-Fi, servizi igienici e aree relax, puntando a un approccio più confortevole durante la sosta. L’affidabilità dichiarata supera il 99%, valore che contribuisce a ridurre l’ansia da viaggio per gli utenti elettrici.

Tuttavia, non mancano limiti: le tariffe promozionali sono principalmente rivolte ai clienti dei marchi del Gruppo, quindi chi guida un’auto di altre marche potrebbe non beneficiare delle condizioni più vantaggiose. Questa distinzione commerciale rimane un elemento da considerare quando si valuta la convenienza complessiva della rete per tutti gli utenti.

Conclusione

Con Plug Inn Renault intende offrire un pacchetto chiaro e riconoscibile per la ricarica elettrica, combinando infrastrutture potenti, soluzioni tecnologiche come il V2G e strumenti di accesso semplificati come il Charge Pass. Se gli obiettivi di capillarità e qualità verranno rispettati, il progetto può contribuire a rendere la mobilità elettrica più pratica e tranquilla per molti automobilisti in Europa.